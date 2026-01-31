Проект новой Конституции Казахстана: Курултай вместо Парламента, должность Вице-Президента и принцип «Закон и Порядок»

Новая преамбула и «идеология» Основного закона

В преамбуле проекта, помимо традиционных конституционных целей, прямо появляются формулы «Справедливый Казахстан» и «Закон и Порядок», а также апелляция к историческому образу страны Великой Степи.

Это заметный сдвиг в сторону «ценностного» языка — преамбула в таких случаях становится не только политическим манифестом, но и аргументом для конституционного толкования (когда суды ищут смысл нормы через цели и принципы).

Одновременно в общих положениях проекта закрепляется расширенный перечень принципов: помимо народовластия и разделения властей отдельно перечисляются «верховенство закона и порядка», справедливость, ответственность органов перед «единым народом Казахстана» и др.

Народовластие: меняется «адресат» представительства

В действующей редакции говорится, что «право выступать от имени народа и государства» принадлежит Президенту и Парламенту. В проекте формулировка меняется: соответствующее право закрепляется за Президентом и Курултаем Республики Казахстан.

Юридически это не просто замена названий: вместе с новой конструкцией законодательной ветви меняются механизмы представительства и сдержек-противовесов, включая порядок формирования, роспуска и взаимодействия с Президентом.

Референдум как «единственный путь» изменений Конституции

Одно из самых чувствительных изменений — процедура внесения поправок.

В действующей Конституции предусмотрена «развилка»: Президент может вынести проект поправок на референдум или передать в Парламент; при определённых условиях Парламент может принять закон о поправках квалифицированным большинством.

В проекте закрепляется, что изменения и дополнения выносятся на всенародный референдум по решению Президента, а инициировать предложение могут Президент, Курултай, Правительство и Казахстан Халық Кеңесі.

Отдельной нормой проекта устанавливается, что поправки выносятся на референдум при наличии заключения Конституционного Суда о соответствии «неизменным» положениям. Проект также фиксирует расширенный «неизменный» блок: суверенитет/независимость/унитарность/территориальная целостность и ряд базовых принципов прямо названы неизменными.

Практический эффект такой конструкции двоякий: с одной стороны, повышается «порог» пересмотра Конституции (референдум), с другой — ключ к процедуре всё равно остаётся у Президента (решение о назначении референдума).

Парламент Республики Казахстан уходит, Курултай приходит: что меняется в законодательной ветви

В действующей Конституции Парламент — двухпалатный: Сенат и Мажилис. В проекте вводится однопалатный Курултай как «высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть».

Ключевая конструкция проекта:

145 депутатов, избрание по пропорциональной системе по территории единого общенационального округа, срок — 5 лет.

Сессии Курултая — как правило открытые, допускается закрытие при необходимости сохранения гос.тайн; присутствие руководителей госорганов может быть обязательным по требованию палатных процедур.

Право законодательной инициативы закрепляется за Президентом, депутатами, Правительством и Казахстан Халық Кеңесі; Президенту даётся право определять приоритетность рассмотрения законопроектов.

Что это означает политически: модель уходит от регионально-палатного баланса (логика Сената) к единому общенациональному «партийному» представительству. Это усиливает роль партийных списков и партийной дисциплины, но одновременно может ослаблять институциональное представительство территорий в законодательной ветви (в зависимости от того, как будет устроено избирательное законодательство).

Вице-президент и новая линия преемственности

Проект возвращает в конституционную конструкцию должность Вице‑Президента Республики Казахстан:

назначается Президентом с согласия Курултая (большинством от общего числа депутатов);

не может быть депутатом, заниматься бизнесом и состоять в партии;

функции описаны как представительство интересов государства и Президента, взаимодействие с органами власти и общественными структурами «по поручению Президента».

Самое важное — преемственность. Если полномочия Президента прекращаются досрочно, они переходят:

к Вице-Президенту;

при невозможности — к Председателю Курултая;

далее — к Премьер-Министру.

В действующей Конституции преемственность завязана на руководителей палат Парламента (Сенат Мажилис Премьер-Министр).

Проект дополнительно вводит «процедурную гарантию»: лицо, отказывающееся принять полномочия, подаёт заявление в Конституционный Суд, который удостоверяет добровольность отказа.

Роспуск Курултая как инструмент: расширенные основания

Проект прямо привязывает роспуск Курултая к повторному отказу давать согласие Президенту по ключевым кадровым решениям:

повторный отказ по Вице-Президенту роспуск;

повторный отказ по Премьер-Министру роспуск;

повторный отказ по назначению судей Конституционного Суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты роспуск.

Дополнительно проект предусматривает, что при «временном отсутствии Курултая» из-за досрочного прекращения полномочий Президент может издавать указы, имеющие силу конституционных законов или законов.

Это сильная норма: в модели с возможностью роспуска она теоретически создаёт «окно», когда законодательная функция временно концентрируется в президентских указах.

Конституционный контроль: полномочия сохраняются, но появляются новые акценты

Проект сохраняет Конституционный Суд Республики Казахстан как ключевого арбитра и закрепляет за ним широкий набор компетенций: проверка законов до подписания, международных договоров до ратификации, толкование Конституции.

Есть и заметные акценты:

прямо добавляется рассмотрение «исполнения решений международных организаций и их органов» на соответствие Конституции;

сохраняется механизм обращений граждан по актам, затрагивающим их права, а также обращения Генпрокурора и омбудсмена (в проекте формулировки в целом совпадают по логике с действующей редакцией).

Кадровая часть тоже привязана к системе «согласия Курултая»: Президент назначает 10 судей Конституционного Суда на 8 лет с согласия Курултая; повторный отказ — основание для роспуска.

Международные договоры: меняется принцип «приоритета»

В действующей Конституции закреплено: ратифицированные международные договоры имеют приоритет перед законами.

В проекте формулировка иная: порядок и условия действия международных договоров на территории Казахстана «определяются законами Республики Казахстан».

Это один из самых «юридически нагруженных» поворотов проекта: в случае принятия такой нормы баланс между международными обязательствами и внутренним законом будет в большей степени зависеть от текущего законодательства и практики правоприменения, а не от прямого конституционного приоритета.

НКО и иностранное финансирование: вводится принцип публичности данных

Проект, сохраняя запреты на иностранное финансирование политических партий, добавляет отдельную норму о прозрачности для некоммерческого сектора: информация о движении средств и активах НКО, получаемых из-за рубежа (иностранные государства, международные/иностранные юрлица, иностранные граждане и лица без гражданства), должна быть открытой и доступной в соответствии с законами.

Формально это — «рамочная» норма, но она конституционализирует подход, который может повлечь детальную настройку законов об НКО, отчётности и публичных реестрах.

«Цифровые» права: персональные данные и тайна коммуникаций прямо привязаны к технологиям

Проект отдельно фиксирует защиту персональных данных от незаконного сбора/обработки/хранения/использования, в том числе с применением цифровых технологий, а также тайну банковских операций и сообщений, передаваемых средствами связи, также «в том числе» в цифровой форме.

Это можно считать попыткой обновить конституционный язык под реалии цифровой экономики и госуслуг: норма прямо подталкивает законодателя и суды учитывать «цифровой контур» частной жизни и коммуникаций.

Гражданство: за «второй паспорт» — прекращение гражданства

В действующей Конституции сказано, что за гражданином РК «не признается гражданство другого государства».

Проект усиливает последствия: наличие иного гражданства прямо называется основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан.

Юридически это более жёсткая конструкция, поскольку переводит запрет из плоскости «не признаётся» в плоскость «влечёт прекращение», оставляя ключевые детали (процедуры, доказательственные стандарты, гарантии) на уровне закона.

«Города ускоренного развития»: специальный режим шире, чем у столицы

Действующая Конституция допускает установление особого правового режима в финансовой сфере в столице. Проект вводит более широкую рамку: на территории городов ускоренного развития может устанавливаться специальный правовой режим, включая особенности управления, финансовой сферы и судебной системы (с отсылкой к конституционному закону).

Упоминание судебной системы в контексте «спецрежима» — нетипичная для конституций формулировка и потенциально одна из наиболее дискуссионных (в части принципа единства судебной власти и равенства перед законом).

В проекте есть ряд норм, которые можно отнести к «редакционным» или уточняющим, но несколько блоков явно меняют саму матрицу государственного устройства:

однопалатный Курултай и новая электоральная логика;

Вице-Президент и новая линия преемственности;

расширенные основания для роспуска законодательного органа и возможность президентских указов «силы закона» при его отсутствии;

переработка конституционного режима международных договоров;

конституционализация требований к публичности данных по иностранному финансированию НКО и укрепление «цифрового» измерения прав.

При этом проект прямо предусматривает: новая Конституция вступает в силу со дня официального опубликования результатов референдума с одновременным прекращением действия прежней Конституции.