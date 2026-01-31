Коррупционеры не смогут баллотироваться в депутаты и на другие выборные должности в Казахстане

В проекте новой Конституции Республики Казахстан предусмотрена важная норма, которая ограничит участие в выборах для лиц, замешанных в коррупции. Согласно документу, такие граждане не смогут претендовать на депутатские мандаты и другие выборные должности, сообщает Lada.kz.

Фото: medium.com

Положение закреплено в разделе о правах и обязанностях

Речь идет о втором разделе проекта Конституции — «Основные права, свободы и обязанности». Он детализирует, кто именно не имеет права участвовать в выборах, включая категории граждан с юридическими ограничениями.

Текст статьи о недопустимости участия

«Граждане Республики Казахстан, недееспособность которых признана судом, граждане Республики Казахстан, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также граждане Республики Казахстан, вина которых в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке, не вправе быть избранными», — гласит пункт 3 статьи 36 проекта Конституции РК.

Цель нововведения

Эта мера направлена на повышение прозрачности выборов и укрепление доверия общества к политической системе. Ограничение участия в выборах лиц с непреодолимыми коррупционными прегрешениями должно способствовать формированию более ответственного парламента и органов власти.