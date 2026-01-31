Светский характер образования предлагают закрепить на уровне Конституции

В проекте новой Конституции Казахстана предлагается официально закрепить разделение религии и государства, а также определить светский характер системы образования, сообщает Lada.kz.

Особое внимание в документе уделено именно сфере образования. В проекте Конституции отдельно указано, что образование в стране будет носить светский характер, что подчеркивает независимость учебного процесса от религиозного влияния.

"Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания", — сказано в проекте.

Такие изменения направлены на укрепление принципа светскости в обществе и обеспечение равного доступа к образовательным программам независимо от религиозных убеждений граждан.