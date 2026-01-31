18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 11:44

Самые хитрые схемы обмана в Казахстане при покупке автомобиля

Новости Казахстана

Покупка автомобиля в Казахстане всё чаще сопровождается риском столкнуться с мошенниками. Эксперты отмечают, что злоумышленники используют проверенные сценарии: они играют на доверчивости, спешке и желании сэкономить. Разобраться в этих схемах и защитить свои деньги поможет подробный разбор самых распространённых приёмов и советы специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему интернет-сделки с авто стали опасными

С ростом популярности онлайн-площадок для продажи автомобилей увеличилось и число мошенников. Они используют психологические ловушки:

  • Срочность — создают ощущение, что авто нужно купить «сейчас или никогда».

  • Выгода — заманивают сверхнизкими ценами или «уникальными предложениями».

  • Доверие — играют на добросердечности и готовности помочь.

По словам экспертов, большинство жертв попадают в ловушку именно из-за этих факторов. Ниже — шесть схем, которые чаще всего приводят к потерям.

6 схем, из-за которых казахстанцы теряют деньги

1. «Уникальное предложение»

Сделка выглядит слишком выгодной: цена заметно ниже рыночной или условия кажутся необычайно привлекательными. В большинстве случаев это приманка, за которой следует требование предоплаты.

2. Ажиотаж вокруг сделки

Продавец утверждает, что на авто претендует несколько покупателей. Он настаивает на срочной оплате аванса, чтобы «забронировать» машину. Давление заставляет принимать решения на эмоциях, что и используют мошенники.

3. Срочность со стороны покупателя

Псевдопокупатель торопит продавца: «готов заплатить любую цену, прямо сейчас». Он просит полные данные банковской карты или перевода до передачи автомобиля.

4. Игра на добросердечности

Мошенник просит помощи, ссылаясь на проблемы со здоровьем или невозможность приехать лично. Он обещает отправить курьера, но на самом деле пытается получить банковские данные или предоплату.

5. Сделка с другим городом

Если одна из сторон находится далеко, злоумышленник выдвигает предоплату как обязательное условие. Это создаёт поле для манипуляций и прямого обмана.

6. Звонки «из банка» или «полиции»

Мошенники могут утверждать, что обнаружена подозрительная операция или уголовное дело, и требовать коды из SMS, пароли от онлайн-банкинга или данные карты. Такие звонки часто маскируются под официальные органы.

Как не стать жертвой мошенников при покупке авто

Эксперты дают несколько простых, но эффективных правил:

  • Не передавайте личные данные — ФИО, адрес, телефон, e-mail, дату рождения, сведения о доходах, данные карты и коды из SMS.

  • Общайтесь внутри платформы — используйте личные сообщения на Kolesa.kz или аналогичных сервисах.

  • Проверяйте профиль продавца — настораживают слишком низкие цены и недавно зарегистрированные аккаунты.

  • Не переходите по подозрительным ссылкам — оплата возможна только после получения авто или услуги.

  • Не торопитесь — давление «продать другому» сигнализирует о мошенничестве; честный продавец готов отвечать на вопросы.

  • Не переводите предоплату без уверенности.

  • Не устанавливайте сторонние приложения или расширения, о которых просят незнакомцы.

  • Сообщайте о подозрительных объявлениях — жалобы помогают платформе проверять продавцов.

Если вы всё же пострадали

При первых признаках обмана нужно немедленно обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества. После официального запроса платформа может предоставить правоохранительным органам необходимые данные для расследования.

Эксперты напоминают: в интернете не стоит доверять словам. Всегда проверяйте информацию, уточняйте детали и только после этого совершайте финансовые операции.

