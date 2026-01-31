В Казахстане 89- и 72-летние пенсионерки получили срок за избиение соседки

В Акмолинской области произошел необычный и резонансный случай — две пенсионерки в возрасте 89 и 72 лет были признаны виновными в избиении соседки. Инцидент, который на первый взгляд кажется невероятным, завершился судебным разбирательством и назначением наказания, соответствующего закону, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Причина конфликта

Как выяснилось, причиной конфликта стал непогашенный долг, который один из соседей — родственник женщин — не вернул. 72-летняя племянница пришла к своей 89-летней тете и в подъезде встретила должника. Она решила напомнить мужчине о долге, что вызвало шум и привлекло внимание его жены. На фоне возникшей напряженности жена должника споткнулась и упала, после чего обе пенсионерки напали на нее с кулаками. В результате женщина получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Судебное разбирательство

В ходе судебного разбирательства были тщательно изучены все обстоятельства происшествия. Вину пенсионерок подтвердили заявление потерпевшей о телесных повреждениях, медицинские заключения, экспертизы, показания супруга пострадавшей и соседей, а также осмотр места происшествия. Суд оценил тяжесть действий женщин и их последствия для здоровья потерпевшей, принимая во внимание возраст обвиняемых.

Приговор и последствия

Суд первой инстанции назначил обеим пенсионеркам ограничение свободы на семь месяцев, с установлением пробационного контроля за их поведением. Кроме того, с женщин в солидарном порядке взыскали материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсацию морального вреда 500 тысяч тенге и расходы на услуги представителя в 200 тысяч тенге. Позднее постановлением коллегии приговор был оставлен без изменений, подтвердив законность решения суда.

Общественный резонанс

Случай привлек внимание общества не только из-за возраста женщин, но и из-за того, что даже в пожилом возрасте граждане несут ответственность за свои действия. Эксперты отмечают, что подобные конфликты, возникающие на бытовой почве, подчеркивают важность мирного разрешения споров, даже если повод кажется незначительным, как, например, возврат долга.