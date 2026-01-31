18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.01.2026, 14:18

В Казахстане 89- и 72-летние пенсионерки получили срок за избиение соседки

Новости Казахстана 0 459

В Акмолинской области произошел необычный и резонансный случай — две пенсионерки в возрасте 89 и 72 лет были признаны виновными в избиении соседки. Инцидент, который на первый взгляд кажется невероятным, завершился судебным разбирательством и назначением наказания, соответствующего закону, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причина конфликта

Как выяснилось, причиной конфликта стал непогашенный долг, который один из соседей — родственник женщин — не вернул. 72-летняя племянница пришла к своей 89-летней тете и в подъезде встретила должника. Она решила напомнить мужчине о долге, что вызвало шум и привлекло внимание его жены. На фоне возникшей напряженности жена должника споткнулась и упала, после чего обе пенсионерки напали на нее с кулаками. В результате женщина получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Судебное разбирательство

В ходе судебного разбирательства были тщательно изучены все обстоятельства происшествия. Вину пенсионерок подтвердили заявление потерпевшей о телесных повреждениях, медицинские заключения, экспертизы, показания супруга пострадавшей и соседей, а также осмотр места происшествия. Суд оценил тяжесть действий женщин и их последствия для здоровья потерпевшей, принимая во внимание возраст обвиняемых.

Приговор и последствия

Суд первой инстанции назначил обеим пенсионеркам ограничение свободы на семь месяцев, с установлением пробационного контроля за их поведением. Кроме того, с женщин в солидарном порядке взыскали материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсацию морального вреда 500 тысяч тенге и расходы на услуги представителя в 200 тысяч тенге. Позднее постановлением коллегии приговор был оставлен без изменений, подтвердив законность решения суда.

Общественный резонанс

Случай привлек внимание общества не только из-за возраста женщин, но и из-за того, что даже в пожилом возрасте граждане несут ответственность за свои действия. Эксперты отмечают, что подобные конфликты, возникающие на бытовой почве, подчеркивают важность мирного разрешения споров, даже если повод кажется незначительным, как, например, возврат долга.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь