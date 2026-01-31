Министерство юстиции официально выступило с заявлением по поводу «особого статуса» северных регионов Казахстана

Минюст Казахстана выступил с разъяснением по слухам, что министр Ерлан Сарсембаев якобы собирается предоставить северным регионам особый правовой статус, сообщает Lada.kz.

Фото: weproject.media

«Распространение ложной информации может повлечь за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Казахстана. Призываем граждан и СМИ полагаться только на официальные источники и проверенные сведения», — говорится в официальном сообщении Минюста.

Конституционная норма остаётся неизменной

Ранее на заседании Конституционной комиссии обсуждалась новая редакция Конституции страны. Там было подтверждено, что принцип унитарности государства, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана сохраняется без изменений.

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов отметил, что любые нововведения должны рассматриваться в тесной взаимосвязи с основными конституционными положениями, включая административно-территориальное устройство страны.

«Города ускоренного развития» — о чём на самом деле идёт речь

По словам Нурмуханова, в Конституцию предлагается ввести возможность установления специального правового режима на отдельных территориях в экономической и финансовой сферах. Это касается, прежде всего:

Международного финансового центра «Астана»;

Развития города Алатау.

Данные меры не имеют отношения к изменению территориального статуса регионов. Их цель — создание условий для ускоренного экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Чёткая граница между слухами и официальной позицией

Конституционное положение о целостности страны остаётся непреложным. «Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остаётся неизменной», — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Таким образом, любые слухи о предоставлении северным областям отдельного правового статуса являются полностью необоснованными и противоречат официальным документам государства.