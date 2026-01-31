Казахстанка Елена Рыбакина выиграла турнир "Большого шлема" Australian Open-2026

Казахстанка Елена Рыбакина вновь вошла в историю мирового тенниса, став победительницей Australian Open-2026 в Мельбурне. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, сообщает Lada.kz.

© Photo : Федерация тенниса Казахстана

Триумф казахстанской теннисистки

Елена Рыбакина, лидер женской команды Казахстана по теннису, уверенно прошла весь турнир и вышла в финал, где её соперницей стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Матч был полон напряжения и борьбы за каждый мяч. Первый сет Рыбакина выиграла со счётом 6:4, показав точную игру и уверенную подачу. Во втором сете соперница, не желая уступать, ответила тем же – 6:4 в пользу Соболенко.

Все решалось в третьем, заключительном сете. Здесь Рыбакина вновь проявила характер, точность и стратегическое мастерство, закрыв матч со счётом 6:4. Эта победа принесла ей второй титул в карьере на турнирах «Большого шлема».

История успеха Рыбакиной

Напомним, что первый «шлем» в карьере Елена завоевала в 2022 году на Уимблдоне, став первой казахстанской теннисисткой, добившейся подобного результата на международной арене.

В National Olympic Committee Казахстана отметили: «Елена Рыбакина вновь доказала своё мастерство и стала настоящим символом казахстанского спорта на мировой арене».

Значение победы для Казахстана

Победа на Australian Open-2026 не только укрепляет позиции Рыбакиной в мировом рейтинге, но и вдохновляет молодых спортсменов страны. Казахстан продолжает заявлять о себе как о стране с сильной теннисной школой, а успехи Елены подтверждают высокую конкурентоспособность наших спортсменов на международной арене.