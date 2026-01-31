18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 17:56

В Казахстане решили закрыть одну из самых уязвимых бюджетных тем

Новости Казахстана

Система государственных закупок в Казахстане в очередной раз оказалась в фокусе внимания властей. Поводом стали сохраняющиеся риски недобросовестных схем — от завышения цен до подготовки технических спецификаций «под конкретного поставщика», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

О том, какие меры уже приняты и что изменится в ближайшее время, 30 января 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

По словам представителя Минфина, полностью исключить попытки злоупотреблений в сфере госзакупок пока невозможно, однако государство выстраивает системные барьеры, которые значительно сужают пространство для манипуляций.

Недобросовестные участники: проблему признают открыто

Даурен Кенбеил прямо заявил, что наличие схем и попыток обхода правил — это объективная реальность.

«Есть недобросовестные участники закупок, которые хотят выигрывать госконтракты. Такие лица существуют», — отметил он.

Именно поэтому, по его словам, акцент делается не на разовых проверках, а на комплексной системе предварительного отбора и многоуровневого контроля.

Фильтр еще до конкурса: что проверяют на входе

Одним из ключевых изменений стало усиление проверок поставщиков еще до допуска к участию в конкурсах.
Сегодня при подаче заявок анализируются сразу несколько параметров:

  • финансовая устойчивость компании;

  • дисциплина по уплате налогов;

  • опыт выполнения аналогичных контрактов;

  • наличие или отсутствие в реестре недобросовестных участников госзакупок.

Как подчеркнул вице-министр, все эти данные проверяются до проведения конкурса, что позволяет отсекать рискованных участников на раннем этапе.

Роль госаудита: контроль не после, а в процессе

Помимо предварительных фильтров, важную роль играет система государственного аудита.
Органы госаудита через систему управления рисками анализируют конкурсную документацию всех заказчиков — от центральных ведомств до школ и больниц.

Это означает, что потенциальные нарушения выявляются не постфактум, а еще на стадии подготовки закупки.

Пример из практики: как выявляют завышенные цены

Даурен Кенбеил привел показательный пример.

Если, условно, школа или медицинское учреждение объявляет закупку мебели или оборудования по явно завышенной цене, такая заявка автоматически попадает в поле зрения системы управления рисками Комитета внутреннего аудита.

При выявлении аномалии аудиторы направляют официальное уведомление заказчику с требованием:

  • пересмотреть технические требования;

  • скорректировать цену;

  • устранить признаки завышения.

И только после исправлений конкурс может быть продолжен.

Национальный каталог товаров: следующий этап реформы

Ключевым нововведением, которое должно кардинально изменить ситуацию, станет создание национального каталога товаров и единой базы цен.
Разработкой этой системы занимаются специалисты Центра электронных финансов.

После интеграции каталога с базой цен контроль, который сегодня осуществляется вручную через систему управления рисками, будет полностью автоматизирован.

«Как только будет объявлена аномально высокая по цене закупка, она сразу будет отклоняться, и такие закупки не будут размещаться», — пояснил вице-министр.

Фактически это означает, что завышенные лоты просто не смогут появиться на площадке госзакупок.

Конец “техспецификациям под своих”

Отдельно Кенбеил отметил, что ранее нарушения часто фиксировались именно на этапе подачи конкурсных заявок.
Речь шла о завышенных требованиях и технических характеристиках, которые фактически отсекали большинство потенциальных участников и «затачивались» под одну конкретную компанию.

По его словам, сейчас этим схемам поставлен системный барьер, а внедрение автоматических инструментов контроля дополнительно усложнит подобные попытки.

Искусственный интеллект против завышенных лотов

Журналисты также поинтересовались, сможет ли искусственный интеллект помочь в выявлении схем с завышенной стоимостью товаров — например, мебели и других распространенных позиций.

Вице-министр подтвердил, что именно в этом направлении сейчас ведется работа.

Как ИИ изменит контроль госзакупок

На данный момент выявлением таких нарушений занимается Комитет внутреннего аудита, который направляет уведомления заказчикам вручную.
Однако в ближайшее время этот процесс планируется полностью автоматизировать.

С помощью ИИ система будет:

  • сопоставлять заявленные цены с базой данных;

  • анализировать параметры закупок;

  • автоматически выявлять превышение стоимости;

  • направлять уведомления заказчику без участия человека.

«Человеческое участие будет исключено. Заказчик будет обязан отозвать такую заявку и переделать ее», — подчеркнул Даурен Кенбеил.

Что это значит для системы в целом

Внедрение национального каталога, базы цен и инструментов искусственного интеллекта должно сделать госзакупки более прозрачными и предсказуемыми.
По сути, государство переходит от точечного реагирования к автоматическому пресечению нарушений еще до их реализации.

В результате пространство для манипуляций будет значительно сужено, а попытки завышения цен — блокироваться на уровне системы, а не человеческого фактора.

