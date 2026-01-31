18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 18:46

В одной из колоний Казахстана убили заключенного

В одном из исправительных учреждений области Абай произошёл смертельный инцидент, который вновь поднял вопросы о безопасности в казахстанских колониях - один из заключённых убил своего сокамерника в учреждении максимальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Инцидент в колонии: как всё произошло

По данным пресс-службы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, конфликт между заключёнными вспыхнул внутри камерного помещения. Во время ссоры один из осуждённых нанес другому телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

«В ходе конфликта один из осуждённых нанёс другому телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания», — сообщили в КУИС.

Меры и контроль: как реагируют власти

Расследование преступления находится под строгим контролем руководства Комитета уголовно-исполнительной системы. В пресс-службе отметили, что в настоящее время проводится комплексная проверка обстоятельств инцидента, а обстановка в учреждении стабильная.

Эксперты отмечают, что такие происшествия, хоть и редки, демонстрируют необходимость постоянного мониторинга поведения заключённых, особенно в колониях максимальной безопасности, где напряжённость и психологическая нагрузка высоки.

Вопросы безопасности и последствия

Смерть сокамерника вновь ставит перед правоохранительными органами вопрос о профилактике насилия среди заключённых. Особое внимание уделяется:

  • контролю за конфликтными личностями;

  • своевременному выявлению угроз среди заключённых;

  • повышению уровня психологической поддержки и предотвращению насилия.

Правозащитники подчеркивают, что трагические инциденты в тюрьмах требуют как оперативного реагирования, так и системных изменений в управлении колониями.

