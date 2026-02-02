18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.02.2026, 20:31

Инвестиционный переворот в Казахстане: Китай и Катар обогнали Россию

Новости Казахстана 0 769

За девять месяцев 2025 года чистый приток российских инвестиций в экономику Казахстана снизился почти в семь раз — с $1,2 млрд в 2024 году до всего $180 млн. Эти данные, опубликованные Нацбанком РК и проанализированные изданием Frank Media, свидетельствуют о резком изменении инвестиционной динамики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: coinspeaker.com
Если рассматривать долгосрочную статистику, с 2013 по 2022 годы средний ежегодный приток прямых инвестиций (ПИИ) из России в Казахстан составлял около $167 млн. Однако в 2023 году он неожиданно вырос до $1 млрд, а в 2024 году достиг рекордных $1,7 млрд, создавая иллюзию устойчивого инвестиционного бума. Теперь же наблюдается явное снижение, как в объеме участия российских компаний в капитале казахстанских предприятий, так и в реинвестированной прибыли. Единственной стабильно растущей составляющей остаются долговые обязательства российских компаний.

Причины сокращения российских инвестиций

По мнению аналитиков, падение инвестиций связано с несколькими факторами:

  • Завершение формирования инфраструктуры параллельного импорта. Российский бизнес адаптировал логистические цепочки, перенаправив потоки через страны с более мягким налоговым режимом и меньшим соблюдением санкций.

  • Снижение цен на нефть. Это напрямую сказалось на доходах добывающих предприятий с российским капиталом, что снизило реинвестированную прибыль.

  • Жесткая денежно-кредитная политика. Высокая ключевая ставка Банка России ограничивает доступ компаний к дешевым кредитам для расширения зарубежных капиталовложений.

В результате число российских компаний, работающих в Казахстане, к концу 2025 года снизилось до 17,3 тыс., что на 300 единиц меньше, чем годом ранее.

Китай и Катар: новые лидеры инвестиций

На фоне спада российских вложений резко вырос интерес Китая и Катара. По итогам первых девяти месяцев 2025 года каждая страна обеспечила Казахстану по $1,19 млрд чистого притока инвестиций, тем самым обойдя Россию.

  • Для Китая это означает трехкратный рост ПИИ.

  • Для Катара — почти восьмикратный.

Основной вклад катарского капитала пришелся на первый квартал 2025 года. В Kazakh Invest отмечают, что такой скачок обеспечен серией крупных сделок и долгосрочной стратегией Дохи по диверсификации активов. В рамках сотрудничества Казахстан и Катар планируют реализовать совместные проекты общей стоимостью $17,6 млрд.

Прогноз на 2026 год

Эксперты прогнозируют, что тенденция перераспределения потоков прямых иностранных инвестиций продолжится. Российский бизнес, испытывающий давление как внутри страны, так и на внешних рынках, может продолжить сокращение присутствия. В то же время Китай и Катар видят в Казахстане стратегического партнера для долгосрочных вложений, особенно в энергетике, инфраструктуре и горнодобывающей промышленности.

Ранее сенатор Советбек Медебаев отмечал, что по итогам 2024 года прямые иностранные инвестиции в Казахстан сократились на 28,5%, особенно в горнодобывающем и обрабатывающем секторах. Это подтверждает общую тенденцию перераспределения капиталов между странами и указывает на необходимость адаптации экономической стратегии Казахстана к новым глобальным реалиям.

