06.02.2026, 18:42

Смерть на диване: сын убил мать в Казахстане и пытался убедить всех, что она жива

Новости Казахстана 0 418

В Астане произошла трагедия, потрясшая местное сообщество. 3 июля 2025 года 55-летний мужчина задушил свою пожилую мать у себя дома. Женщина была лежачей и полностью зависела от ухода, что, по версии следствия, и стало фоном конфликта между сыном и матерью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Убийство на почве личной неприязни

Материалы дела указывают, что причиной преступления стали личные неприязненные отношения и усталость мужчины от постоянных упрёков со стороны женщины. В состоянии алкогольного опьянения он обхватил её шею обеими руками и сдавил до смерти.

Попытка оправдать действия молитвой

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал вину. По его словам, утром того дня он измерял матери сахар и температуру, после чего сел на пол и начал молиться об её исцелении.

Мужчина утверждал, что схватил мать за шею, поскольку она была «не в себе», и начал её трясти. Он утверждал, что женщина перестала дышать, и он впал в шок. После этого он вызвал скорую помощь и пытался делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Однако материалы дела показывают, что мужчина неоднократно обхватывал мать за шею, тряс её и наносил удары по щекам, пытаясь «привести в сознание».

Свидетельства о насилии и жестоком поведении

Фельдшер, прибывший на вызов, зафиксировал смерть женщины. На её лице и шее были многочисленные синюшные гематомы, под полотенцем на шее также обнаружились следы травм. Мужчина заявил, что снял мать с полотенца, «избавив её от петли».

Соседи рассказали, что женщина была лежачей после перелома шейки бедра восемь лет назад. Они описали сына как человека с алкогольной зависимостью, который в молодости употреблял наркотики и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина часто проявлял агрессию по отношению к матери, избивал её и даже выбил передние зубы.

Свидетели отмечали, что женщина боялась собственного сына, а его агрессивное поведение усугублялось алкогольным опьянением.

Экспертиза подтвердила насильственный характер смерти

Судебно-медицинская экспертиза выявила у женщины многочисленные телесные повреждения: черепно-мозговую травму, перелом ребра, ссадины и кровоподтёки на лице, шее, груди и руках. Большинство травм были нанесены за несколько часов до смерти.

Эксперты подчеркнули, что характер повреждений исключает случайное происхождение и свидетельствует о намеренном насилии, направленном на органы шеи.

Решение суда

Суд полностью признал вину мужчины. Его приговорили по части 1 статьи 99 УК «Убийство» к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Это резонансное дело вновь привлекло внимание общества к проблемам домашнего насилия и зависимости, а также к необходимости контроля за уходом за пожилыми и лежачими родственниками.

