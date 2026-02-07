$30 млрд, атом и газопровод: Казахстан и Россия строят совместное будущее

Россия и Казахстан продолжают активное экономическое сотрудничество, значимые результаты которого уже проявляются в энергетическом секторе. Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что проект магистрального газопровода «Ишим–Астана» планируется ввести в эксплуатацию с 1 января 2030 года. Меморандум о реализации проекта был подписан с компанией «Газпром», и он обеспечит надежное газоснабжение северных регионов Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : посольство Казахстана в России

Проект «Ишим–Астана» не только расширяет возможности поставок газа, но и укрепляет региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии. По словам посла, строительство газопровода будет способствовать развитию промышленности, улучшению бизнес-климата и повышению уровня жизни граждан, а также модернизации газотранспортной инфраструктуры страны.

Рост транзита российского газа через Казахстан

Даурен Абаев подчеркнул, что Казахстан постепенно увеличивает объемы транзита российского газа в Узбекистан, используя свою территорию как транспортный коридор. Этот процесс отражает не только стратегическое сотрудничество с соседней страной, но и роль Казахстана как ключевого энергетического узла в регионе.

Атомная энергетика: первый шаг к промышленной модернизации

Не менее значимой сферой сотрудничества является атомная энергетика. В 2025 году «Росатом» был признан лидером консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Строительство станции уже началось на берегу озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области. По словам посла, переход от проектных и экспертных работ к практическому строительству открывает новый этап развития энергетического сектора страны и способствует технологической модернизации.

Товарооборот двух стран стремится к $30 млрд

Экономическое сотрудничество Казахстана и России охватывает и сферу торговли. В 2025 году страны обеспечили рост доли национальных валют в взаиморасчетах до 95%, что фактически привело к товарообороту около 12 трлн тенге ($24,1 млрд). Россия заняла первое место среди стран по импорту в Казахстан, второе — по объему товарооборота и третье — по экспорту. Посол отметил, что такие показатели подчеркивают значимость и взаимозависимость экономик двух государств.

Промышленная кооперация и инвестиции

Промышленная кооперация развивается активно: в 2025 году реализовано 14 совместных проектов на общую сумму $616 млн. В целом Казахстан и Россия имеют солидный портфель совместных проектов — 175 инициатив с общими инвестициями порядка $57 млрд. Эти проекты охватывают различные отрасли, от энергетики и промышленности до инфраструктуры и высоких технологий, что подтверждает глубокую интеграцию экономических систем двух стран.

Культурное сотрудничество и обмен опытом

В 2026 году Казахстан и Россия продолжат активно развивать культурные связи. Ожидаются визиты на высшем и высоком уровнях, участие в крупных форумах и конференциях. Особое внимание уделяется созданию Казахского информационно-культурного центра в Москве и проведению Дней культуры России в Казахстане. Посол Абаев отметил высокий интерес казахстанской публики к этим мероприятиям, которые укрепляют взаимопонимание и дружбу между народами.

Стратегическое партнерство и союзничество

Даурен Абаев подчеркнул, что Казахстан и Россия — стратегические союзники, объединенные общей историей и взаимными интересами. В 2025 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев трижды посещал Россию, а в ноябре был подписан документ, переходящий отношения стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По мнению посла, эта Декларация является фундаментальным ориентиром для долгосрочного развития сотрудничества во всех направлениях.

Перспективы сотрудничества

Посол отметил, что Казахстан и Россия способны реализовать самые смелые совместные проекты в экономике, энергетике, промышленности и культуре. Совместные инициативы демонстрируют масштаб и глубину партнерства, которое укрепляется не только официальными документами, но и практическими результатами. Реализация таких проектов, как газопровод «Ишим–Астана» и строительство АЭС, станет осязаемым символом стратегической и взаимовыгодной интеграции двух стран.