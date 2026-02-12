С Kaspi Gold исчезают деньги: что на самом деле происходит с картами казахстанцев

В Казахстане пользователи Kaspi.kz массово стали замечать необычные списания с карт Kaspi Gold. Денежные средства уходят с пометками Google или Telegram , хотя сами владельцы карт утверждают, что не подключали никаких подписок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: threads

Странные списания с Kaspi Gold: жалобы пользователей набирают обороты

На платформе Threads одна из пользователей рассказала, что с её карты сначала списали «0 тенге», а затем начали исчезать реальные суммы за непонятные цифровые покупки.

Скоро под этой публикацией появилось множество комментариев от других владельцев карт, у которых ситуация оказалась почти идентичной.

Механизм списаний: тестовые операции и «подарки» в мессенджерах

Многие казахстанцы отмечают одинаковую схему мошенничества: сначала проходит тестовая операция, а затем начинаются списания за «подарки», «премиум» или другие услуги внутри Telegram. При этом в банковской выписке часто значится Google, что создает путаницу и затрудняет понимание, куда фактически ушли деньги.

Объяснение Kaspi.kz: утечек нет

Служба поддержки банка дала официальное разъяснение:

“Утечки в системе банка не было. Платежи с карты Kaspi Gold в интернете возможны только при ручном вводе всех реквизитов карты – номера, срока действия и CVV-кода. Возможно, данные карт могли попасть к мошенникам из-за самих пользователей. Ответственность за их сохранность также лежит на держателе карты”.

Если карта была скомпрометирована, в Kaspi.kz советуют её перевыпустить. Стоимость перевыпуска составляет 1 995 тенге, если срок действия карты ещё не истёк, что вызвало недовольство клиентов, которые считают, что платить за собственную безопасность должны не они.

Как действуют мошенники: схемы киберпреступников

По словам специалистов по кибербезопасности, мошенническая схема обычно выглядит следующим образом:

Украденные данные карты привязываются к Google-аккаунту. Через этот аккаунт совершаются платежи внутри Telegram – например, за «звезды» или подарки. В выписке отображается Google, но деньги фактически уходят в мессенджер.

Практические рекомендации для пользователей

Если появились подозрительные списания, эксперты рекомендуют:

Сразу отключить интернет-платежи в приложении Kaspi.kz.

Проверить активные подписки и удалить лишние.

Убрать карту из Google-аккаунта .

При необходимости перевыпустить карту.

Также специалисты советуют для онлайн-покупок использовать отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом, чтобы минимизировать риск потери средств.