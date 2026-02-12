С Kaspi Gold исчезают деньги: что на самом деле происходит с картами казахстанцев

В Казахстане пользователи Kaspi.kz массово стали замечать необычные списания с карт Kaspi Gold. Денежные средства уходят с пометками Google или Telegram, хотя сами владельцы карт утверждают, что не подключали никаких подписок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
На платформе Threads одна из пользователей рассказала, что с её карты сначала списали «0 тенге», а затем начали исчезать реальные суммы за непонятные цифровые покупки.
Скоро под этой публикацией появилось множество комментариев от других владельцев карт, у которых ситуация оказалась почти идентичной.
Многие казахстанцы отмечают одинаковую схему мошенничества: сначала проходит тестовая операция, а затем начинаются списания за «подарки», «премиум» или другие услуги внутри Telegram. При этом в банковской выписке часто значится Google, что создает путаницу и затрудняет понимание, куда фактически ушли деньги.
Служба поддержки банка дала официальное разъяснение:
“Утечки в системе банка не было. Платежи с карты Kaspi Gold в интернете возможны только при ручном вводе всех реквизитов карты – номера, срока действия и CVV-кода. Возможно, данные карт могли попасть к мошенникам из-за самих пользователей. Ответственность за их сохранность также лежит на держателе карты”.
Если карта была скомпрометирована, в Kaspi.kz советуют её перевыпустить. Стоимость перевыпуска составляет 1 995 тенге, если срок действия карты ещё не истёк, что вызвало недовольство клиентов, которые считают, что платить за собственную безопасность должны не они.
По словам специалистов по кибербезопасности, мошенническая схема обычно выглядит следующим образом:
Украденные данные карты привязываются к Google-аккаунту.
Через этот аккаунт совершаются платежи внутри Telegram – например, за «звезды» или подарки.
В выписке отображается Google, но деньги фактически уходят в мессенджер.
Если появились подозрительные списания, эксперты рекомендуют:
Сразу отключить интернет-платежи в приложении Kaspi.kz.
Проверить активные подписки и удалить лишние.
Убрать карту из Google-аккаунта.
При необходимости перевыпустить карту.
Также специалисты советуют для онлайн-покупок использовать отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом, чтобы минимизировать риск потери средств.
