Изменения в пенсионной системе Казахстана: что важно знать

Казахстанцы могут вздохнуть свободно: оформление пенсионного счета при первом трудоустройстве больше не требует личного участия. Теперь все процессы автоматизированы — и счет открывается сам, как только работодатель делает первый взнос, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Автоматическое открытие пенсионного счета: как это работает

Ранее при трудоустройстве граждане должны были лично открывать индивидуальный пенсионный счет (ИПС), на который работодатель переводил обязательные пенсионные взносы. Это требовало времени и посещения офисов.

Сегодня правила полностью изменились. Как разъяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ):

"Как только поступает первый пенсионный взнос, индивидуальный пенсионный счет открывается автоматически. Никаких заявлений, визитов в офис или дополнительных действий не требуется."

То есть даже первый день на новой работе не требует от вас заполнения бумаг или похода в офис фонда — система сама создает ИПС и фиксирует ваши взносы.

Что дает открытый ИПС

После того как счет создан, казахстанцы получают доступ к множеству удобных онлайн-сервисов через сайт ЕНПФ и официальное приложение:

Проверка текущих пенсионных накоплений;

Получение выписки по счету;

Возможность перевести накопления к частному управляющему;

Подача заявлений на пенсионные выплаты по инвалидности или добровольным пенсионным взносам (ДПВ);

Другие сервисы для управления накоплениями.

Таким образом, контроль над своими пенсионными деньгами полностью переходит в цифровой формат, что экономит время и исключает бюрократию.

Добровольные взносы — без лишних действий

Автоматизация касается не только обязательных взносов работодателя, но и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Если вы решите самостоятельно увеличить будущую пенсию, достаточно просто внести деньги, указав свой ИИН. Счет для этих взносов также создается автоматически.

Ранее у некоторых казахстанцев счет открывался после закрытия банков второго уровня: невостребованные средства переводились в ЕНПФ. Сегодня аналогичный принцип применяется и к "детским" выплатам из Национального фонда, если их вовремя не использовать — они становятся добровольными взносами.

Цифровизация вместо трудовой книжки

Еще одна новость для сотрудников: трудовая книжка больше не нужна. Вся информация о трудовой деятельности теперь хранится в цифровом формате. Это упрощает процесс трудоустройства и делает документы менее уязвимыми к утере или ошибкам.

Итог

Казахстанцы больше не тратят время на открытие пенсионного счета при первой работе — все делается автоматически. Онлайн-доступ к ИПС позволяет следить за накоплениями, управлять ими и планировать будущую пенсию, а добровольные взносы и "детские" выплаты автоматически интегрируются в систему. Цифровизация полностью меняет подход к пенсионным накоплениям, освобождая граждан от бюрократии и лишних волнений.