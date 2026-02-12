Изменения в пенсионной системе Казахстана: что важно знать

Казахстанцы могут вздохнуть свободно: оформление пенсионного счета при первом трудоустройстве больше не требует личного участия. Теперь все процессы автоматизированы — и счет открывается сам, как только работодатель делает первый взнос, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Ранее при трудоустройстве граждане должны были лично открывать индивидуальный пенсионный счет (ИПС), на который работодатель переводил обязательные пенсионные взносы. Это требовало времени и посещения офисов.
Сегодня правила полностью изменились. Как разъяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ):
"Как только поступает первый пенсионный взнос, индивидуальный пенсионный счет открывается автоматически. Никаких заявлений, визитов в офис или дополнительных действий не требуется."
То есть даже первый день на новой работе не требует от вас заполнения бумаг или похода в офис фонда — система сама создает ИПС и фиксирует ваши взносы.
После того как счет создан, казахстанцы получают доступ к множеству удобных онлайн-сервисов через сайт ЕНПФ и официальное приложение:
Проверка текущих пенсионных накоплений;
Получение выписки по счету;
Возможность перевести накопления к частному управляющему;
Подача заявлений на пенсионные выплаты по инвалидности или добровольным пенсионным взносам (ДПВ);
Другие сервисы для управления накоплениями.
Таким образом, контроль над своими пенсионными деньгами полностью переходит в цифровой формат, что экономит время и исключает бюрократию.
Автоматизация касается не только обязательных взносов работодателя, но и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
Если вы решите самостоятельно увеличить будущую пенсию, достаточно просто внести деньги, указав свой ИИН. Счет для этих взносов также создается автоматически.
Ранее у некоторых казахстанцев счет открывался после закрытия банков второго уровня: невостребованные средства переводились в ЕНПФ. Сегодня аналогичный принцип применяется и к "детским" выплатам из Национального фонда, если их вовремя не использовать — они становятся добровольными взносами.
Еще одна новость для сотрудников: трудовая книжка больше не нужна. Вся информация о трудовой деятельности теперь хранится в цифровом формате. Это упрощает процесс трудоустройства и делает документы менее уязвимыми к утере или ошибкам.
Казахстанцы больше не тратят время на открытие пенсионного счета при первой работе — все делается автоматически. Онлайн-доступ к ИПС позволяет следить за накоплениями, управлять ими и планировать будущую пенсию, а добровольные взносы и "детские" выплаты автоматически интегрируются в систему. Цифровизация полностью меняет подход к пенсионным накоплениям, освобождая граждан от бюрократии и лишних волнений.
