18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 15:40

Миллиарды в недра Казахстана: какие регионы получат главные инвестиции

Новости Казахстана 0 352

В ближайшие три года государство планирует направить 240 млрд тенге на исследование недр Казахстана — это рекордные вложения, сопоставимые с суммой инвестиций за последние 15 лет. В министерстве промышленности и строительства рассказали LS о масштабных проектах, которые затронут десятки регионов и создадут основу для будущих открытий, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform/ Canva/ Freepik
Фото: Kazinform/ Canva/ Freepik

Масштабная геологическая съемка по всей стране

На данный момент разработано 20 проектно-сметных документаций для геологической съемки масштаба 1:50.000, которая охватит площадь в 100 тыс. кв. м.

«Проекты реализуют в Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Ұлытау, Туркестанской и Алматинской областях», — уточнили в ведомстве.

В рамках этих проектов запланирован комплексный анализ данных дистанционного зондирования Земли, а также:

  • аэрогеофизические исследования,

  • геохимические исследования,

  • полевые геологические работы.

Сейсморазведка в малоизученных бассейнах

В 2026 году предполагается начало реализации шести проектов по сейсморазведке 2D на территории Шу-Сарысуйского и Северо-Торгайского осадочных бассейнов, которые считаются малоизученными и перспективными для добычи нефти и газа.

«Исполнитель работ будет определен по результатам конкурсных процедур», — сообщили в министерстве.

Особое внимание уделят казахстанским компаниям, которым планируют доверить региональное геологическое картирование и сейсморазведку.

Финансирование и инфраструктура

Финансирование всех проектов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Общая сумма в 240 млрд тенге (около $500 млн) позволит не только провести исследования, но и создать современную геологическую инфраструктуру.

Для сравнения, за последние 15 лет в недра Казахстана было вложено порядка $469 млн — то есть новые инвестиции почти сравнимы с суммой предыдущих пятнадцати лет.

Новые месторождения и планы на будущее

В 2026 году планируется довести геологическую изученность территории страны до 2,2 млн кв. км (сейчас показатель составляет 2,1 млн кв. км).

Ранее официально зарегистрированы пять новых месторождений, что открывает новые горизонты для добычи ресурсов и укрепления стратегической независимости страны.

По словам вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана, эта работа создаст основу для будущих крупных проектов в энергетике и добыче полезных ископаемых.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь