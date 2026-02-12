Миллиарды в недра Казахстана: какие регионы получат главные инвестиции

В ближайшие три года государство планирует направить 240 млрд тенге на исследование недр Казахстана — это рекордные вложения, сопоставимые с суммой инвестиций за последние 15 лет. В министерстве промышленности и строительства рассказали LS о масштабных проектах, которые затронут десятки регионов и создадут основу для будущих открытий, сообщает Lada.kz.

Фото: Kazinform/ Canva/ Freepik

Масштабная геологическая съемка по всей стране

На данный момент разработано 20 проектно-сметных документаций для геологической съемки масштаба 1:50.000, которая охватит площадь в 100 тыс. кв. м.

«Проекты реализуют в Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Ұлытау, Туркестанской и Алматинской областях», — уточнили в ведомстве.

В рамках этих проектов запланирован комплексный анализ данных дистанционного зондирования Земли, а также:

аэрогеофизические исследования,

геохимические исследования,

полевые геологические работы.

Сейсморазведка в малоизученных бассейнах

В 2026 году предполагается начало реализации шести проектов по сейсморазведке 2D на территории Шу-Сарысуйского и Северо-Торгайского осадочных бассейнов, которые считаются малоизученными и перспективными для добычи нефти и газа.

«Исполнитель работ будет определен по результатам конкурсных процедур», — сообщили в министерстве.

Особое внимание уделят казахстанским компаниям, которым планируют доверить региональное геологическое картирование и сейсморазведку.

Финансирование и инфраструктура

Финансирование всех проектов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Общая сумма в 240 млрд тенге (около $500 млн) позволит не только провести исследования, но и создать современную геологическую инфраструктуру.

Для сравнения, за последние 15 лет в недра Казахстана было вложено порядка $469 млн — то есть новые инвестиции почти сравнимы с суммой предыдущих пятнадцати лет.

Новые месторождения и планы на будущее

В 2026 году планируется довести геологическую изученность территории страны до 2,2 млн кв. км (сейчас показатель составляет 2,1 млн кв. км).

Ранее официально зарегистрированы пять новых месторождений, что открывает новые горизонты для добычи ресурсов и укрепления стратегической независимости страны.

По словам вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана, эта работа создаст основу для будущих крупных проектов в энергетике и добыче полезных ископаемых.