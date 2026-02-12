Казахстанцы получат госпремии от «Отбасы банка» 1 марта

Государство выплатит вкладчикам «Отбасы банка» приятный сюрприз — 1 марта на их счета поступят госпремии за накопленные депозиты. Подтверждение этого факта озвучил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Даурен Темирбеков подчеркнул, что все обязательства государства будут выполнены без изменений. Деньги на счета вкладчиков поступят за счёт государственных средств, и задержек не ожидается.
Ранее обсуждалась идея снизить нагрузку на бюджет и передать выплату госпремии самому банку. Однако от этой схемы вскоре отказались, оставив привычный порядок: премию платит государство.
Госпремия — это ежегодная государственная надбавка к депозитам, предназначенная для поощрения граждан, которые копят средства в «Отбасы банке».
Размер премии: 20% от суммы накоплений, но считается только с суммы до 200 МРП (максимальная премия не начисляется на превышение этой суммы).
Пример: если за прошлый год вы накопили 786 400 тенге, госпремия составит 157 280 тенге.
Если сумма накоплений превышает лимит — премия начисляется только на 200 МРП.
Если сумма меньше — 20% начислят на фактическую сумму.
Если депозит не пополнялся в течение года — госпремия не начисляется.
Если у вкладчика несколько депозитов — премия начисляется только на один.
Госпремия — это не просто приятный бонус. Она напрямую влияет на оценочный показатель (ОП) вкладчика:
ОП растёт при регулярных пополнениях депозита.
Чем выше ОП, тем ближе вкладчик к получению жилищного займа с низкой ставкой — от 3,5% до 5%.
Для получения таких выгодных условий срок депозита должен быть не менее 3 лет.
Выгоднее открывать депозиты на всех членов семьи — на родителей и детей. В этом случае госпремию получит каждый, что существенно увеличивает общую сумму бонуса.
Госпремия — это реальная возможность приумножить накопления и одновременно приблизиться к выгодной ипотеке. Главное — соблюсти условия: регулярные пополнения и соблюдение лимита на начисление премии.
