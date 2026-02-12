Казахстанцы получат госпремии от «Отбасы банка» 1 марта

Государство выплатит вкладчикам «Отбасы банка» приятный сюрприз — 1 марта на их счета поступят госпремии за накопленные депозиты. Подтверждение этого факта озвучил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: stock.adobe.com

Что произошло: выплаты точно состоятся

Даурен Темирбеков подчеркнул, что все обязательства государства будут выполнены без изменений. Деньги на счета вкладчиков поступят за счёт государственных средств, и задержек не ожидается.

Ранее обсуждалась идея снизить нагрузку на бюджет и передать выплату госпремии самому банку. Однако от этой схемы вскоре отказались, оставив привычный порядок: премию платит государство.

Госпремия — что это и кому положена

Госпремия — это ежегодная государственная надбавка к депозитам, предназначенная для поощрения граждан, которые копят средства в «Отбасы банке».

Размер премии : 20% от суммы накоплений, но считается только с суммы до 200 МРП (максимальная премия не начисляется на превышение этой суммы).

Пример: если за прошлый год вы накопили 786 400 тенге, госпремия составит 157 280 тенге.

Особые условия начисления

Если сумма накоплений превышает лимит — премия начисляется только на 200 МРП.

Если сумма меньше — 20% начислят на фактическую сумму.

Если депозит не пополнялся в течение года — госпремия не начисляется.

Если у вкладчика несколько депозитов — премия начисляется только на один.

Почему это важно: госпремия работает как «ускоритель» накоплений

Госпремия — это не просто приятный бонус. Она напрямую влияет на оценочный показатель (ОП) вкладчика:

ОП растёт при регулярных пополнениях депозита.

Чем выше ОП, тем ближе вкладчик к получению жилищного займа с низкой ставкой — от 3,5% до 5%.

Для получения таких выгодных условий срок депозита должен быть не менее 3 лет.

Секрет увеличения выгоды: семейные депозиты

Выгоднее открывать депозиты на всех членов семьи — на родителей и детей. В этом случае госпремию получит каждый, что существенно увеличивает общую сумму бонуса.

Госпремия — это реальная возможность приумножить накопления и одновременно приблизиться к выгодной ипотеке. Главное — соблюсти условия: регулярные пополнения и соблюдение лимита на начисление премии.