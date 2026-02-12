18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 16:22

Как полиция Алматы учит школьников ПДД

Новости Казахстана 0 267

В общеобразовательной школе №102 города Алматы прошел необычный урок безопасности дорожного движения. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы. Формат встречи был интерактивным, что позволило школьникам не просто слушать лекцию, а активно участвовать и закреплять знания на практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Основная цель подобных мероприятий — воспитание у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, повышение уровня знаний Правил дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Практика важнее теории: разбор опасных ситуаций

Во время урока полицейские в доступной форме напомнили учащимся основные требования ПДД для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Особое внимание уделялось разбору типичных опасных ситуаций на дороге и алгоритму действий вблизи проезжей части.

Школьники получили возможность обсудить реальные случаи и понять, как избежать опасности в повседневной жизни, что делает обучение максимально практичным и запоминающимся.

Юные инспекторы показывают пример

Особый интерес у детей вызвало выступление команды юных инспекторов дорожного движения. В формате мини-постановок и интерактивных заданий ребята продемонстрировали, как правильно и безопасно вести себя на дороге. Такой подход помогает школьникам не только усвоить правила, но и увидеть их в действии, закрепляя навыки на практике.

Диалог вместо лекции

«Безопасность на дорогах начинается с детства. Именно в школьном возрасте формируются привычки и модели поведения, которые в дальнейшем напрямую влияют на сохранность жизни и здоровья», — отметил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.

Он подчеркнул, что ключевой акцент делается на живом диалоге с детьми, а не на формальном перечислении правил. Интерактивные задания, примеры и участие самих школьников позволяют не просто запомнить ПДД, но и понять, почему их соблюдение жизненно важно.

Постоянная профилактика и совместная ответственность

Профилактическая работа в образовательных учреждениях проводится на постоянной основе и остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции.

Представители Департамента полиции Алматы напоминают, что соблюдение Правил дорожного движения — это ответственность каждого участника дорожного движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма требует совместных усилий родителей, педагогов и правоохранительных органов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь