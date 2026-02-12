Как полиция Алматы учит школьников ПДД

В общеобразовательной школе №102 города Алматы прошел необычный урок безопасности дорожного движения. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы. Формат встречи был интерактивным, что позволило школьникам не просто слушать лекцию, а активно участвовать и закреплять знания на практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Основная цель подобных мероприятий — воспитание у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, повышение уровня знаний Правил дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Практика важнее теории: разбор опасных ситуаций

Во время урока полицейские в доступной форме напомнили учащимся основные требования ПДД для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Особое внимание уделялось разбору типичных опасных ситуаций на дороге и алгоритму действий вблизи проезжей части.

Школьники получили возможность обсудить реальные случаи и понять, как избежать опасности в повседневной жизни, что делает обучение максимально практичным и запоминающимся.

Юные инспекторы показывают пример

Особый интерес у детей вызвало выступление команды юных инспекторов дорожного движения. В формате мини-постановок и интерактивных заданий ребята продемонстрировали, как правильно и безопасно вести себя на дороге. Такой подход помогает школьникам не только усвоить правила, но и увидеть их в действии, закрепляя навыки на практике.

Диалог вместо лекции

«Безопасность на дорогах начинается с детства. Именно в школьном возрасте формируются привычки и модели поведения, которые в дальнейшем напрямую влияют на сохранность жизни и здоровья», — отметил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.

Он подчеркнул, что ключевой акцент делается на живом диалоге с детьми, а не на формальном перечислении правил. Интерактивные задания, примеры и участие самих школьников позволяют не просто запомнить ПДД, но и понять, почему их соблюдение жизненно важно.

Постоянная профилактика и совместная ответственность

Профилактическая работа в образовательных учреждениях проводится на постоянной основе и остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции.

Представители Департамента полиции Алматы напоминают, что соблюдение Правил дорожного движения — это ответственность каждого участника дорожного движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма требует совместных усилий родителей, педагогов и правоохранительных органов.