Коммунальный кризис в Казахстане: жители получили гигантские суммы в квитанциях за январь

Жители Казахстана в начале 2026 года получили коммунальные квитанции, которые многих заставили пересчитать бюджет. Суммы за отопление и другие услуги выросли заметно, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и обращения в редакции СМИ. Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) дал официальное разъяснение причин резкого увеличения платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Жители Астаны и Алматы отмечают, что суммы за отопление в январских квитанциях выросли в полтора–два раза по сравнению с декабрем 2025 года.
В ЖК «Бестерек-4», например, часть квартир оплачивает отопление по показаниям общедомового счётчика, а другие — по нормативу (195 тенге за квадратный метр). Такая разница в расчетах только усилила чувство недоумения среди жильцов.
Соцсети заполнили публикации с квитанциями, а жители стали массово обращаться за разъяснениями.
Пресс-служба КРЕМ подчеркнула, что мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги — электроэнергию, тепло, воду и водоотведение — сохраняется. Новые тарифы не утверждались.
Причина роста начислений — фактическое потребление тепловой энергии:
В декабре 2025 года среднемесячная температура в Астане составляла −8 °C.
В январе 2026 года — уже −14,3 °C.
Ведомство отмечает, что «начисления за тепло распределяются между жильцами пропорционально площади квартир и соответствуют фактическим показаниям общедомовых счетчиков».
Комитет пояснил, что начисления по электро- и водоснабжению также базируются на показаниях приборов учёта. При своевременной передаче данных начисления отражают реальный объём потреблённой энергии и воды.
Кроме того, тарифы на коммунальные услуги изначально утверждаются без НДС. При включении налога итоговая сумма может вырасти на 3–4 %.
Пример:
Начисление 500 тенге + НДС 12 % → 560 тенге.
Начисление 500 тенге + НДС 16 % → 580 тенге.
Фактическое увеличение платежа составляет около 20 тенге, или 3,6 % от ранее оплаченной суммы.
Квитанции включают не только регулируемые коммунальные услуги, но и сопутствующие начисления:
Телекоммуникации;
Обслуживание лифтового хозяйства;
Содержание общего имущества (ОСИ/КСК);
Другие услуги, предоставляемые в конкурентной среде.
Их корректировка также могла повлиять на итоговую сумму платежа.
Комитет отмечает, что рост счетов носит индивидуальный характер и зависит от особенностей начислений по конкретной квартире:
объём фактического потребления;
корректность распределения;
период съема показаний;
перерасчеты и своевременность оплаты.
Для разъяснений жильцам рекомендуют обращаться напрямую к поставщику услуги. Если проблема не решается, можно направить жалобу в территориальный департамент КРЕМ или подать обращение через платформу «e-Otinish».
Для семей, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю совокупного дохода, действует механизм жилищной помощи.
Астана: ул. Петрова, 5 — 8 (7172) 36-11-57
Алматы: ул. Толе би, 67 — 8 (727) 279-42-33
Шымкент: ул. Диваева, 148 — 8 (7252) 32-15-05
Акмолинская область (Кокшетау): пр. Нурсултана Назарбаева, 73, 4 этаж — 8 (7162) 50-43-58
Актюбинская область (Актобе): ул. А. Молдагулова, 46, каб. 401 — 8 (7132) 97-29-75
Жетысу область (Талдыкорган): ул. Кабанбай батыра, 78 — 8 (7282) 24-63-61
Атырауская область (Атырау): ул. Б. Кулманова, 156А — 8 (7122) 21-34-37
Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск): ул. Бурова, 20 — 8 (7232) 26-37-40
Жамбылская область (Тараз): ул. Желтоксан, 78, 7 этаж — 8 (7262) 45-94-68
Западно-Казахстанская область (Уральск): ул. Хамида Чурина, 119Н1 — 8 (7112) 24-06-44
Карагандинская область (Караганда): ул. Костенко, 6, 3 этаж — 8 (7212) 41-18-27
Костанайская область (Костанай): ул. Гоголя, 177А — 8 (7142) 54-56-58
Кызылординская область (Кызылорда): ул. Жахаева, 5 — 8 (7242) 26-22-93
Павлодарская область (Павлодар): ул. Ак. Сатпаева, 136 — 8 (7182) 78-71-01
Мангистауская область (Актау): 9-23А — 8 (7292) 43-84-11
Северо-Казахстанская область (Петропавловск): ул. Парковая, 57В, 3 этаж — 8 (7152) 53-42-55
Туркестанская область (Туркестан): ул. 32, здание 16 — 8 (72533) 5-94-26
Область Ұлытау (Жезказган): ул. Шевченко, 36, 3 этаж — 8707-255-22-47
Область Абай (Семей): ул. Мангилик ел, 9, каб. 400 — 8701-992-22-23; 8 (7222) 52-17-91
Алматинская область (Талгарский район, с. Бесагаш): ул. Райымбек батыра, 283А — 8707-731-05-51
