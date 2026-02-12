Коммунальный кризис в Казахстане: жители получили гигантские суммы в квитанциях за январь

Жители Казахстана в начале 2026 года получили коммунальные квитанции, которые многих заставили пересчитать бюджет. Суммы за отопление и другие услуги выросли заметно, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и обращения в редакции СМИ. Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) дал официальное разъяснение причин резкого увеличения платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: qaz-media.kz

Что вызвало рост квитанций?

Жители Астаны и Алматы отмечают, что суммы за отопление в январских квитанциях выросли в полтора–два раза по сравнению с декабрем 2025 года.

В ЖК «Бестерек-4», например, часть квартир оплачивает отопление по показаниям общедомового счётчика, а другие — по нормативу (195 тенге за квадратный метр). Такая разница в расчетах только усилила чувство недоумения среди жильцов.

Соцсети заполнили публикации с квитанциями, а жители стали массово обращаться за разъяснениями.

Официальная версия: дело в фактическом потреблении и погоде

Пресс-служба КРЕМ подчеркнула, что мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги — электроэнергию, тепло, воду и водоотведение — сохраняется. Новые тарифы не утверждались.

Причина роста начислений — фактическое потребление тепловой энергии:

В декабре 2025 года среднемесячная температура в Астане составляла −8 °C.

В январе 2026 года — уже −14,3 °C.

Ведомство отмечает, что «начисления за тепло распределяются между жильцами пропорционально площади квартир и соответствуют фактическим показаниям общедомовых счетчиков».

Электроэнергия, вода и НДС: еще один нюанс

Комитет пояснил, что начисления по электро- и водоснабжению также базируются на показаниях приборов учёта. При своевременной передаче данных начисления отражают реальный объём потреблённой энергии и воды.

Кроме того, тарифы на коммунальные услуги изначально утверждаются без НДС. При включении налога итоговая сумма может вырасти на 3–4 %.

Пример:

Начисление 500 тенге + НДС 12 % → 560 тенге.

Начисление 500 тенге + НДС 16 % → 580 тенге.

Фактическое увеличение платежа составляет около 20 тенге, или 3,6 % от ранее оплаченной суммы.

Не только коммуналка: влияние дополнительных услуг

Квитанции включают не только регулируемые коммунальные услуги, но и сопутствующие начисления:

Телекоммуникации;

Обслуживание лифтового хозяйства;

Содержание общего имущества (ОСИ/КСК);

Другие услуги, предоставляемые в конкурентной среде.

Их корректировка также могла повлиять на итоговую сумму платежа.

Индивидуальный характер жалоб

Комитет отмечает, что рост счетов носит индивидуальный характер и зависит от особенностей начислений по конкретной квартире:

объём фактического потребления;

корректность распределения;

период съема показаний;

перерасчеты и своевременность оплаты.

Для разъяснений жильцам рекомендуют обращаться напрямую к поставщику услуги. Если проблема не решается, можно направить жалобу в территориальный департамент КРЕМ или подать обращение через платформу «e-Otinish».

Социальная поддержка для уязвимых категорий

Для семей, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю совокупного дохода, действует механизм жилищной помощи.

Контакты территориальных департаментов КРЕМ