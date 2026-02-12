18+
12.02.2026, 17:37

Коммунальный кризис в Казахстане: жители получили гигантские суммы в квитанциях за январь

Новости Казахстана 0 385

Жители Казахстана в начале 2026 года получили коммунальные квитанции, которые многих заставили пересчитать бюджет. Суммы за отопление и другие услуги выросли заметно, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и обращения в редакции СМИ. Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) дал официальное разъяснение причин резкого увеличения платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: qaz-media.kz
Фото: qaz-media.kz

Что вызвало рост квитанций?

Жители Астаны и Алматы отмечают, что суммы за отопление в январских квитанциях выросли в полтора–два раза по сравнению с декабрем 2025 года.

В ЖК «Бестерек-4», например, часть квартир оплачивает отопление по показаниям общедомового счётчика, а другие — по нормативу (195 тенге за квадратный метр). Такая разница в расчетах только усилила чувство недоумения среди жильцов.

Соцсети заполнили публикации с квитанциями, а жители стали массово обращаться за разъяснениями.

Официальная версия: дело в фактическом потреблении и погоде

Пресс-служба КРЕМ подчеркнула, что мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги — электроэнергию, тепло, воду и водоотведение — сохраняется. Новые тарифы не утверждались.

Причина роста начислений — фактическое потребление тепловой энергии:

  • В декабре 2025 года среднемесячная температура в Астане составляла −8 °C.

  • В январе 2026 года — уже −14,3 °C.

Ведомство отмечает, что «начисления за тепло распределяются между жильцами пропорционально площади квартир и соответствуют фактическим показаниям общедомовых счетчиков».

Электроэнергия, вода и НДС: еще один нюанс

Комитет пояснил, что начисления по электро- и водоснабжению также базируются на показаниях приборов учёта. При своевременной передаче данных начисления отражают реальный объём потреблённой энергии и воды.

Кроме того, тарифы на коммунальные услуги изначально утверждаются без НДС. При включении налога итоговая сумма может вырасти на 3–4 %.

Пример:

  • Начисление 500 тенге + НДС 12 % → 560 тенге.

  • Начисление 500 тенге + НДС 16 % → 580 тенге.

Фактическое увеличение платежа составляет около 20 тенге, или 3,6 % от ранее оплаченной суммы.

Не только коммуналка: влияние дополнительных услуг

Квитанции включают не только регулируемые коммунальные услуги, но и сопутствующие начисления:

  • Телекоммуникации;

  • Обслуживание лифтового хозяйства;

  • Содержание общего имущества (ОСИ/КСК);

  • Другие услуги, предоставляемые в конкурентной среде.

Их корректировка также могла повлиять на итоговую сумму платежа.

Индивидуальный характер жалоб

Комитет отмечает, что рост счетов носит индивидуальный характер и зависит от особенностей начислений по конкретной квартире:

  • объём фактического потребления;

  • корректность распределения;

  • период съема показаний;

  • перерасчеты и своевременность оплаты.

Для разъяснений жильцам рекомендуют обращаться напрямую к поставщику услуги. Если проблема не решается, можно направить жалобу в территориальный департамент КРЕМ или подать обращение через платформу «e-Otinish».

Социальная поддержка для уязвимых категорий

Для семей, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю совокупного дохода, действует механизм жилищной помощи.

Контакты территориальных департаментов КРЕМ

  • Астана: ул. Петрова, 5 — 8 (7172) 36-11-57

  • Алматы: ул. Толе би, 67 — 8 (727) 279-42-33

  • Шымкент: ул. Диваева, 148 — 8 (7252) 32-15-05

  • Акмолинская область (Кокшетау): пр. Нурсултана Назарбаева, 73, 4 этаж — 8 (7162) 50-43-58

  • Актюбинская область (Актобе): ул. А. Молдагулова, 46, каб. 401 — 8 (7132) 97-29-75

  • Жетысу область (Талдыкорган): ул. Кабанбай батыра, 78 — 8 (7282) 24-63-61

  • Атырауская область (Атырау): ул. Б. Кулманова, 156А — 8 (7122) 21-34-37

  • Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск): ул. Бурова, 20 — 8 (7232) 26-37-40

  • Жамбылская область (Тараз): ул. Желтоксан, 78, 7 этаж — 8 (7262) 45-94-68

  • Западно-Казахстанская область (Уральск): ул. Хамида Чурина, 119Н1 — 8 (7112) 24-06-44

  • Карагандинская область (Караганда): ул. Костенко, 6, 3 этаж — 8 (7212) 41-18-27

  • Костанайская область (Костанай): ул. Гоголя, 177А — 8 (7142) 54-56-58

  • Кызылординская область (Кызылорда): ул. Жахаева, 5 — 8 (7242) 26-22-93

  • Павлодарская область (Павлодар): ул. Ак. Сатпаева, 136 — 8 (7182) 78-71-01

  • Мангистауская область (Актау): 9-23А — 8 (7292) 43-84-11

  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск): ул. Парковая, 57В, 3 этаж — 8 (7152) 53-42-55

  • Туркестанская область (Туркестан): ул. 32, здание 16 — 8 (72533) 5-94-26

  • Область Ұлытау (Жезказган): ул. Шевченко, 36, 3 этаж — 8707-255-22-47

  • Область Абай (Семей): ул. Мангилик ел, 9, каб. 400 — 8701-992-22-23; 8 (7222) 52-17-91

  • Алматинская область (Талгарский район, с. Бесагаш): ул. Райымбек батыра, 283А — 8707-731-05-51

0
2
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Всё правильно, с народа надо всё до последней капли выжать.
12.02.2026, 12:02
