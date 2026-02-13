В преддверии Дня влюбленных МВД Казахстана выступило с предупреждением

В преддверии Дня всех влюбленных казахстанцам напомнили: романтика не должна затмевать бдительность. Министерство внутренних дел выступило с официальным предупреждением о росте активности интернет-мошенников на фоне праздничных распродаж и ажиотажа вокруг подарков, сообщает Lada.kz.

фото: facebook.com/qriim.mvdrk

14 февраля многие пары традиционно обмениваются сюрпризами, заказывают цветы, украшения и технику. Однако вместе с ростом спроса усиливается и риск финансовых потерь.

Праздничный ажиотаж — удобная среда для обмана

В МВД отмечают: в период скидок, акций и «горячих» предложений злоумышленники действуют особенно активно. Пользователи спешат приобрести подарки по привлекательным ценам, что нередко притупляет осторожность.

По данным полиции, мошенники создают фальшивые интернет-магазины, копируют страницы известных маркетплейсов, рассылают ссылки через мессенджеры и комментарии в соцсетях. В результате доверчивые покупатели переводят деньги и остаются без товара.

Правоохранительные органы подчеркивают: чтобы романтический сюрприз не обернулся неприятным разочарованием, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

Какие схемы используют мошенники

Перед праздниками чаще всего встречаются следующие способы обмана:

фиктивные сайты с «эксклюзивными» скидками;

предложения популярных товаров по цене значительно ниже рыночной;

фейковые аккаунты продавцов в соцсетях;

просьбы перевести предоплату на личные счета;

отправка геолокации вместо реального подтверждения существования магазина.

Особую тревогу вызывает ситуация, когда продавец избегает видеосвязи и демонстрации товара, ограничиваясь перепиской и ссылками.

Рекомендации МВД: как защитить свои деньги

Министерство внутренних дел распространило перечень рекомендаций для граждан. Ведомство советует:

Совершать покупки только на проверенных сайтах и официальных маркетплейсах.

Не переходить по подозрительным ссылкам , полученным в сообщениях или комментариях.

Осторожно относиться к слишком низким ценам. Если предложение выглядит слишком выгодным — это повод насторожиться.

Запрашивать подтверждение наличия товара. Можно попросить видеозвонок с демонстрацией продукции и адреса магазина. Если продавец уклоняется, это серьезный сигнал риска.

Не переводить деньги на личные банковские счета и сомнительные реквизиты.

Никому не сообщать персональные данные, включая пароли, коды из SMS и реквизиты банковских карт.

В полиции подчеркивают: даже одна переданная третьим лицам конфиденциальная информация может привести к потере средств.

Почему предупреждение прозвучало именно сейчас

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина, и в Казахстане эта дата также популярна среди молодежи и семейных пар. Несмотря на то что официальным праздником любви в стране считается 15 апреля — День Козы Корпеш и Баян Сулу, — значительная часть казахстанцев продолжает обмениваться подарками именно 14 февраля.

Именно поэтому в МВД решили заранее напомнить о мерах предосторожности: период повышенного спроса традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем.

Любовь — без потерь

Правоохранительные органы призывают казахстанцев сохранять здравый смысл при выборе подарков и не поддаваться на уловки аферистов.

Праздник должен оставлять приятные эмоции, а не финансовые проблемы. Бдительность, проверка информации и отказ от сомнительных предложений — главные инструменты защиты в сезон романтических покупок.