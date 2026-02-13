18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 19:48

В преддверии Дня влюбленных МВД Казахстана выступило с предупреждением

Новости Казахстана 0 286

В преддверии Дня всех влюбленных казахстанцам напомнили: романтика не должна затмевать бдительность. Министерство внутренних дел выступило с официальным предупреждением о росте активности интернет-мошенников на фоне праздничных распродаж и ажиотажа вокруг подарков, сообщает Lada.kz. 

фото: facebook.com/qriim.mvdrk
фото: facebook.com/qriim.mvdrk

14 февраля многие пары традиционно обмениваются сюрпризами, заказывают цветы, украшения и технику. Однако вместе с ростом спроса усиливается и риск финансовых потерь.

Праздничный ажиотаж — удобная среда для обмана

В МВД отмечают: в период скидок, акций и «горячих» предложений злоумышленники действуют особенно активно. Пользователи спешат приобрести подарки по привлекательным ценам, что нередко притупляет осторожность.

По данным полиции, мошенники создают фальшивые интернет-магазины, копируют страницы известных маркетплейсов, рассылают ссылки через мессенджеры и комментарии в соцсетях. В результате доверчивые покупатели переводят деньги и остаются без товара.

Правоохранительные органы подчеркивают: чтобы романтический сюрприз не обернулся неприятным разочарованием, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

Какие схемы используют мошенники

Перед праздниками чаще всего встречаются следующие способы обмана:

  • фиктивные сайты с «эксклюзивными» скидками;

  • предложения популярных товаров по цене значительно ниже рыночной;

  • фейковые аккаунты продавцов в соцсетях;

  • просьбы перевести предоплату на личные счета;

  • отправка геолокации вместо реального подтверждения существования магазина.

Особую тревогу вызывает ситуация, когда продавец избегает видеосвязи и демонстрации товара, ограничиваясь перепиской и ссылками.

Рекомендации МВД: как защитить свои деньги

Министерство внутренних дел распространило перечень рекомендаций для граждан. Ведомство советует:

  • Совершать покупки только на проверенных сайтах и официальных маркетплейсах.

  • Не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в сообщениях или комментариях.

  • Осторожно относиться к слишком низким ценам. Если предложение выглядит слишком выгодным — это повод насторожиться.

  • Запрашивать подтверждение наличия товара. Можно попросить видеозвонок с демонстрацией продукции и адреса магазина. Если продавец уклоняется, это серьезный сигнал риска.

  • Не переводить деньги на личные банковские счета и сомнительные реквизиты.

  • Никому не сообщать персональные данные, включая пароли, коды из SMS и реквизиты банковских карт.

В полиции подчеркивают: даже одна переданная третьим лицам конфиденциальная информация может привести к потере средств.

Почему предупреждение прозвучало именно сейчас

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина, и в Казахстане эта дата также популярна среди молодежи и семейных пар. Несмотря на то что официальным праздником любви в стране считается 15 апреля — День Козы Корпеш и Баян Сулу, — значительная часть казахстанцев продолжает обмениваться подарками именно 14 февраля.

Именно поэтому в МВД решили заранее напомнить о мерах предосторожности: период повышенного спроса традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем.

Любовь — без потерь

Правоохранительные органы призывают казахстанцев сохранять здравый смысл при выборе подарков и не поддаваться на уловки аферистов.

Праздник должен оставлять приятные эмоции, а не финансовые проблемы. Бдительность, проверка информации и отказ от сомнительных предложений — главные инструменты защиты в сезон романтических покупок.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь