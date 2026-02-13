Казахстан и Беларусь совместно открывают новые возможности для будущих врачей

Казахстан и Беларусь планируют новый этап сотрудничества в сфере здравоохранения, который затронет не только медицинские технологии, но и подготовку специалистов. В Астане состоялась встреча министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и посла Республики Беларусь Алексея Богданова, где обсуждались перспективы двустороннего партнерства в медицине, медицинском туризме и фармацевтической отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Одним из ключевых направлений обсуждения стало развитие медицинского туризма на базе казахстанских клиник. Особое внимание было уделено высокотехнологичным областям медицины, включая кардиохирургию, трансплантологию и нейрохирургию. Эксперты обеих стран согласились, что обмен передовым опытом позволит не только повысить качество услуг для пациентов, но и привлечь международное внимание к возможностям отечественной медицины.
Отдельная часть дискуссии была посвящена вопросам регистрации лекарственных средств и регулирования цен на фармацевтическую продукцию. Важным элементом сотрудничества станет обмен знаниями и проведение совместных обучающих программ, а также подготовка медицинских кадров на базе профильных вузов двух стран. Стороны отметили, что такие инициативы позволят выстроить единое образовательное пространство для будущих врачей и исследователей.
Министр здравоохранения Казахстана подчеркнула значимость двустороннего сотрудничества: «Мы придаем большое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и готовы к обмену знаниями и передовыми практиками для дальнейшего повышения качества медицинской помощи». Кроме того, в рамках договоренностей Межправкомиссии и взаимодействия на площадках международных организаций, включая СНГ и ШОС, планируется реализация совместных проектов, которые укрепят позиции обеих стран на глобальной медицинской арене.
