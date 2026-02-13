Казахстан и Беларусь совместно открывают новые возможности для будущих врачей

Казахстан и Беларусь планируют новый этап сотрудничества в сфере здравоохранения, который затронет не только медицинские технологии, но и подготовку специалистов. В Астане состоялась встреча министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и посла Республики Беларусь Алексея Богданова, где обсуждались перспективы двустороннего партнерства в медицине, медицинском туризме и фармацевтической отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Sputnik / Александр Кондратюк

Медицинский туризм как точка роста

Одним из ключевых направлений обсуждения стало развитие медицинского туризма на базе казахстанских клиник. Особое внимание было уделено высокотехнологичным областям медицины, включая кардиохирургию, трансплантологию и нейрохирургию. Эксперты обеих стран согласились, что обмен передовым опытом позволит не только повысить качество услуг для пациентов, но и привлечь международное внимание к возможностям отечественной медицины.

Регулирование лекарств и совместное обучение

Отдельная часть дискуссии была посвящена вопросам регистрации лекарственных средств и регулирования цен на фармацевтическую продукцию. Важным элементом сотрудничества станет обмен знаниями и проведение совместных обучающих программ, а также подготовка медицинских кадров на базе профильных вузов двух стран. Стороны отметили, что такие инициативы позволят выстроить единое образовательное пространство для будущих врачей и исследователей.

Стратегическое партнерство и международные проекты

Министр здравоохранения Казахстана подчеркнула значимость двустороннего сотрудничества: «Мы придаем большое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и готовы к обмену знаниями и передовыми практиками для дальнейшего повышения качества медицинской помощи». Кроме того, в рамках договоренностей Межправкомиссии и взаимодействия на площадках международных организаций, включая СНГ и ШОС, планируется реализация совместных проектов, которые укрепят позиции обеих стран на глобальной медицинской арене.