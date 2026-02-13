18+
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
13.02.2026, 14:14

Реальные сроки запасов нефти, газа и золота озвучили в Казахстане

Новости Казахстана 0 488

13 февраля 2026 года на брифинге в СЦК исполняющий обязанности председателя Комитет геологии Канат Ерубаев рассказал о текущих запасах природных ресурсов страны и перспективах после их возможного истощения, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

На вопрос журналистов о том, на сколько лет Казахстану хватит нефти, газа, золота и урана, Ерубаев отметил, что формулировка требует уточнения:

"Разведка ведется постоянно, запасы пополняются, проводится государственное исследование недр. Это позволяет находить новые источники, которые увеличивают общий потенциал страны."

По словам спикера, говорить о точной дате истощения ресурсов нельзя, потому что процесс добычи и пополнения запасов непрерывный.

Нефть: ресурс на ближайшие пять десятилетий

По данным государственного учета, на территории Казахстана находится более 4 миллиардов тонн нефти. При текущих объемах добычи этого хватит примерно на 50 лет.

Золото: стратегический металл с ограниченным сроком

Что касается золота, государственный учет фиксирует около 2,3 тысяч тонн. С учетом текущего темпа добычи этих запасов хватит примерно на 37 лет.

Газ и уран: перспективы требуют отдельного анализа

Хотя конкретные цифры по газу и урану в брифинге не назывались, Ерубаев подчеркнул, что программа развития страны предполагает постоянное изучение недр и поиск новых источников. Это позволит продлить ресурсный потенциал страны на неопределенный срок.

План действий после исчерпания запасов

Комитет геологии совместно с другими госорганами разрабатывает стратегические программы для перехода экономики на новые источники энергии и переработку имеющихся ресурсов.

Основная идея: даже при уменьшении запасов нефти, газа и золота, Казахстан сможет поддерживать добычу и экономическое развитие за счет разведки новых месторождений и внедрения технологий эффективного использования ресурсов.

1
2
2
