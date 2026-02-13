Минобороны сделало официальное заявление об освобождении от армии в Казахстане

Министерство обороны Казахстана выступило с официальным разъяснением на фоне рекламы, обещающей жителям страны освобождение от армии, сообщает Lada.kz.
По данным Минобороны, в социальных сетях активно распространяются объявления о предоставлении так называемого «освобождения от армии» или получении «белого билета».
В ведомстве отметили, что все решения об отсрочке или освобождении от воинской службы принимаются исключительно призывной комиссией.
«Юридические консультации по вопросам призыва являются законными. Вместе с тем подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников.
Призываем граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых "помощников военкоматов", которые якобы гарантируют "решение вопроса" через местные органы военного управления (военкоматы) или медицинские комиссии, вводя граждан в заблуждение», — предупреждают в Минобороны.
Министерство обороны подчеркнуло, что призыв на срочную воинскую службу проводится строго в соответствии с указами президента Республики Казахстан и действующим законодательством.
За организацию призыва отвечают местные исполнительные органы, а формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления.
«Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии. В случае невозможности ее личного вручения обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел.
Медицинское освидетельствование проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе. При наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение от службы, в остальных случаях граждане направляются на срочную воинскую службу», — пояснили в министерстве.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение.
Призыв проводится два раза в год:
с марта по июнь;
с сентября по декабрь.
