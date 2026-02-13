Минобороны сделало официальное заявление об освобождении от армии в Казахстане

Министерство обороны Казахстана выступило с официальным разъяснением на фоне рекламы, обещающей жителям страны освобождение от армии, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Социальные сети полны ложных обещаний

По данным Минобороны, в социальных сетях активно распространяются объявления о предоставлении так называемого «освобождения от армии» или получении «белого билета».

«Помощники военкоматов» вводят граждан в заблуждение

В ведомстве отметили, что все решения об отсрочке или освобождении от воинской службы принимаются исключительно призывной комиссией.

«Юридические консультации по вопросам призыва являются законными. Вместе с тем подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников.

Призываем граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых "помощников военкоматов", которые якобы гарантируют "решение вопроса" через местные органы военного управления (военкоматы) или медицинские комиссии, вводя граждан в заблуждение», — предупреждают в Минобороны.

Призыв в Казахстане: официальные разъяснения

Министерство обороны подчеркнуло, что призыв на срочную воинскую службу проводится строго в соответствии с указами президента Республики Казахстан и действующим законодательством.

За организацию призыва отвечают местные исполнительные органы, а формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления.

«Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии. В случае невозможности ее личного вручения обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел.

Медицинское освидетельствование проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе. При наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение от службы, в остальных случаях граждане направляются на срочную воинскую службу», — пояснили в министерстве.

Кто подлежит призыву и сроки службы

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение.

Призыв проводится два раза в год: