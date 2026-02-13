Разделить автомобили по чётным и нечётным номерам хотят в городах Казахстана

В Казахстане рассматривается внедрение необычного способа борьбы с загрязнением воздуха — ограничение движения автомобилей по принципу «чётный — нечётный день». Инициатива направлена на снижение выбросов в дни неблагоприятных метеоусловий, когда уровень смога достигает опасных значений, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Почему и где это необходимо

Министерство экологии поручило акиматам разработать новые Правила по охране атмосферного воздуха на 2026–2028 годы. Решение обусловлено данными РГП «Казгидромет» за 2025 год, которые показали устойчиво высокий уровень загрязнения воздуха в 11 городах республики.

Особенно остро проблема стоит в следующих городах:

Алматы

Усть-Каменогорск

Караганда

Темиртау

Актобе

В этих мегаполисах смог и выхлопные газы создают реальные риски для здоровья жителей, особенно в холодное время года и при отсутствии ветра.

Учимся у соседей: опыт Китая

Для поиска эффективных решений представители министерства посетили Китайскую Народную Республику, где ознакомились с практикой Пекина. В столице Китая внедрён комплексный подход к управлению качеством воздуха:

перевод общественного транспорта и такси на электротягу и газ;

ограничение движения частных автомобилей по принципу «чётный — нечётный день» в дни сильного загрязнения;

экологическое зонирование городских территорий.

По итогам поездки акиматы Казахстана получили поручение адаптировать эти меры для своих городов, с учётом местных реалий и инфраструктуры.

Как будут работать новые ограничения

В дни с неблагоприятными метеоусловиями, такими как сильный смог, автомобили будут разделять по последней цифре на государственном регистрационном номере:

Чётные номера смогут выезжать в чётные дни месяца;

Нечётные номера — в нечётные дни.

Это позволит снизить количество машин на дорогах и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Экологическое зонирование и меры поддержки

Помимо ограничения движения, правила включают экологическое зонирование городов, которое уже утверждено в Алматы 30 декабря 2025 года. Планируется:

выделение зон с низким уровнем выбросов, где ограничивается движение загрязняющих транспортных средств;

введение платы для владельцев автомобилей низкого экологического класса, передвигающихся по центру города;

выкуп старых автомобилей с высоким уровнем загрязнений, чтобы стимулировать обновление автопарка.

Такие меры позволят постепенно улучшить качество воздуха и сократить число «дымящих» машин на улицах мегаполисов.

Перспектива для жителей

Жители и гости городов Казахстана могут столкнуться с новыми правилами уже в ближайшие годы. Основная цель инициативы — сохранить здоровье населения и уменьшить нагрузку на экосистему, одновременно внедряя международный опыт и стимулируя переход транспорта на более экологичные технологии.