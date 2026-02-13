В Казахстане расширили полномочия КНБ: что изменилось

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в положение о Комитете национальной безопасности (КНБ). Обновленный документ расширяет зону ответственности ведомства, особенно в вопросах кибербезопасности и защиты стратегических объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Новый статус и подотчетность

Согласно указу, КНБ утвержден как специальный государственный орган, который напрямую подчиняется и подотчитывается Президенту РК. Ведомство возглавляет единую систему органов национальной безопасности и официально определено как главный уполномоченный орган по защите государственных секретов.

Основные направления работы комитета остаются прежними:

Разведывательная и контрразведывательная деятельность.

Оперативно-розыскные мероприятия.

Охрана государственной границы.

Обеспечение правительственной связи и шифровальные работы.

Контроль в сфере IT и кибербезопасности

Наиболее значимые изменения коснулись цифровой среды. Теперь КНБ наделен полномочиями по государственному контролю в сфере информатизации.

Под особый надзор попадают:

Критическая инфраструктура: защита наиболее важных информационно-коммуникационных объектов страны. Выдача предписаний: КНБ может выставлять обязательные к исполнению требования при обнаружении нарушений в сфере информационной безопасности. Проверки: ведомство получило право проверять соблюдение разрешительных требований и проводить внеплановые инспекции в соответствии с Предпринимательским кодексом. Спецсредства: контроль за использованием технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий.