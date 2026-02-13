18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 17:30

В Казахстане расширили полномочия КНБ: что изменилось

Новости Казахстана 0 558

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в положение о Комитете национальной безопасности (КНБ). Обновленный документ расширяет зону ответственности ведомства, особенно в вопросах кибербезопасности и защиты стратегических объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новый статус и подотчетность

Согласно указу, КНБ утвержден как специальный государственный орган, который напрямую подчиняется и подотчитывается Президенту РК. Ведомство возглавляет единую систему органов национальной безопасности и официально определено как главный уполномоченный орган по защите государственных секретов.

Основные направления работы комитета остаются прежними:

  • Разведывательная и контрразведывательная деятельность.

  • Оперативно-розыскные мероприятия.

  • Охрана государственной границы.

  • Обеспечение правительственной связи и шифровальные работы.

Контроль в сфере IT и кибербезопасности

Наиболее значимые изменения коснулись цифровой среды. Теперь КНБ наделен полномочиями по государственному контролю в сфере информатизации.

Под особый надзор попадают:

  1. Критическая инфраструктура: защита наиболее важных информационно-коммуникационных объектов страны.

  2. Выдача предписаний: КНБ может выставлять обязательные к исполнению требования при обнаружении нарушений в сфере информационной безопасности.

  3. Проверки: ведомство получило право проверять соблюдение разрешительных требований и проводить внеплановые инспекции в соответствии с Предпринимательским кодексом.

  4. Спецсредства: контроль за использованием технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий.

Указ вступил в силу с момента подписания — 9 февраля.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь