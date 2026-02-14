18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.02.2026, 20:29

Битва за миллион долларов: мать Бишимбаева триумфально вернула состояние через суд

Новости Казахстана

Судебные хроники Астаны пополнились громким финалом. Пока общественность продолжает следить за судьбой экс-министра национальной экономики, его мать, Альмира Нурлыбекова, успешно защитила свои активы в суде. Точка в деле о пропавшем миллионе долларов поставлена: виновные наказаны, а счета подлежат восстановлению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: https://aca.ru
Фото: https://aca.ru

Семейный бизнес на доверии: приговор для Бекзат Кемеловой

История, начавшаяся как внутрисемейный конфликт между родственниками, официально признана масштабным мошенничеством. Суд Астаны установил, что Бекзат Кемелова обманным путем завладела средствами Альмиры Нурлыбековой. Сумма ущерба впечатляет даже для столичных мерок — около 500 миллионов тенге (эквивалент 1 миллиона долларов).

Итог судебного разбирательства:

  • Тюремный срок: Кемелова приговорена к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

  • Режим: Отбывание наказания назначено в учреждении средней безопасности.

  • Конфискация: Имущество, нажитое преступным путем, включая квартиру стоимостью 45 миллионов тенге, изымается в доход государства.

Важный нюанс: Исполнение приговора было отсрочено на один год. Причина гуманна — наличие у осужденной малолетнего ребенка. До вступления решения в силу меру пресечения сменили с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Полная сатисфакция: Нурлыбековой вернут всё до тиына

Адвокат потерпевшей стороны Ерлан Газымжанов подтвердил: гражданский иск Альмиры Нурлыбековой удовлетворен в полном объеме. Суд обязал Кемелову выплатить 500 118 300 тенге в качестве компенсации материального ущерба.

Для обеспечения этих выплат суд распорядился не только взыскать наличные средства, но и обратить в доход государства недвижимость, которая была признана объектом, приобретенным на «грязные» деньги.

Ложные показания и новые уголовные дела

Процесс не обошелся без попыток запутать следствие. В ходе заседаний выяснилось, что одна из свидетельниц — племянница мужа осужденной — предоставила суду заведомо ложную информацию.

Судья Назгуль Бапакова вынесла частное постановление, которое может запустить новую юридическую «цепную реакцию». Если факт лжи будет доказан следственным путем, свидетельнице грозит реальная уголовная ответственность за дачу ложных показаний.

Хронология конфликта: «Клевета и миллионы»

Напомним, что противостояние в клане Бишимбаевых-Кемеловых шло по нескольким фронтам. Родители экс-министра судились с четой Кайрата и Бекзат Кемеловых.

  1. Бекзат Кемелова обвинялась в финансовом мошенничестве (теперь это доказанный факт).

  2. Ее супруг, Кайрат Кемелов, фигурировал в разбирательствах по поводу распространения сведений, порочащих честь и достоинство семьи Нурлыбековой.

Этот процесс стал одним из самых резонансных дел о «семейном мошенничестве» в Казахстане, учитывая статус потерпевшей стороны и астрономическую сумму иска.

0
0
0
