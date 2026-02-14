Задержана заместитель акима Костанайской области

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан официально подтвердил информацию о процессуальных действиях в отношении заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной. По сообщениям ведомства, в отношении должностного лица начато досудебное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: акимат Костанайской области

Официальное подтверждение

Пресс-служба КНБ РК подтвердила корреспонденту агентства Kazinform информацию о задержании заместителя акима Костанайской области. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях распространились сведения о том, что Гульбарам Мусагазина была взята под стражу в рамках уголовного дела. На данный момент в отношении чиновницы проводятся необходимые следственные мероприятия.

Контекст дела и процессуальный статус

Задержание заместителя акима связывают с резонансным уголовным делом о коррупционных правонарушениях в сфере регионального здравоохранения. Ранее по подозрению в хищениях и нарушениях при государственных закупках медицинского оборудования были задержаны:

Данияр Джандаев — бывший руководитель управления здравоохранения Костанайской области;

Ерболат Доспанов — заместитель руководителя управления здравоохранения;

Владимир Голубев — главный врач Карасуской районной больницы.

Следствие проверяет законность процедур при приобретении медицинского оборудования для нужд поликлиник и стационаров области. Согласно данным информационной системы «Судебный кабинет», соответствующие материалы уже поступили в Костанайский следственный суд для принятия процессуальных решений.

Профессиональная деятельность

Гульбарам Мусагазина занимала пост заместителя акима области, курируя социальную сферу, включая вопросы здравоохранения, образования и занятости населения.

На текущем этапе детали обвинения не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования). Редакция продолжает следить за развитием ситуации и ожидает официальных комментариев от органов следствия и администрации региона.