Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
14.02.2026, 13:05

Сколько стоит автокредит в Казахстане: предложения банков

Новости Казахстана 0 450

Автокредиты в Казахстане набирают популярность, обеспечивая основной рост потребительского кредитования. Спрос растет на фоне подорожания автомобилей, а банки расширяют программы от цифровых займов до партнерских предложений с автосалонами и маркетплейсами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Какие условия сегодня предлагают банки и микрофинансовые организации для покупки автомобиля.

Автокредиты в Казахстане: где можно оформить заем

Казахстанцы могут получить автокредит:

  • в банках второго уровня,

  • в микрофинансовых организациях,

  • в рамках государственных льготных программ.

Если говорить о коммерческих продуктах, условия могут значительно отличаться: по ставкам, первоначальному взносу, срокам кредитования и требованиям к автомобилю.

Банковские предложения: широкий выбор условий

Halyk Bank

Финансовый институт предлагает цифровой автокредит на покупку новых автомобилей у партнерских автосалонов, а также транспортных средств с пробегом. Сумма определяется индивидуально исходя из платежеспособности клиента.

Основные параметры:

  • первоначальный взнос — от 20%,

  • срок — от 1 до 7 лет,

  • ставка — 24–28% (ГЭСВ до 31,9%).

Kaspi.kz

Банк предоставляет кредиты на покупку автомобилей через маркетплейс Kolesa.kz. Максимальная сумма займа — до 18 млн тенге, срок — до пяти лет. Размер первоначального взноса составляет 5–10% и зависит от характеристик автомобиля и заемщика.

Особенность программы — расчет переплаты без указания классической процентной ставки.

Банк ЦентрКредит

Клиенты могут приобрести как новый автомобиль, так и транспорт с пробегом через автосалоны.

Условия:

  • до 45 млн тенге на новые авто,

  • до 25 млн тенге — на подержанные,

  • срок — до 7 лет,

  • первоначальный взнос — от 10%.

Процентная ставка варьируется от символических 1,1% до 30% (ГЭСВ до 34,5%).
Также доступен отдельный продукт для покупки автомобиля у частных лиц — до 15 млн тенге со ставкой около 25–28,3%.

ForteBank

Финансирование предоставляется только на новые автомобили через партнерские автосалоны. Некоторые модели требуют дополнительного обеспечения.

Условия:

  • сумма — до 50 млн тенге,

  • срок — до 7 лет,

  • первоначальный взнос — от 50%,

  • ставка — от 0,1% до 22,5%.

Возраст заемщика — от 21 до 63 лет.

Евразийский банк

Банк предлагает автокредиты не только на автомобили, но и на мототехнику — квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.

Основные параметры:

  • сумма — до 45 млн тенге,

  • срок — до 84 месяцев,

  • ставка — до 30%.

Также доступны кредиты на автомобили с пробегом — до 20 млн тенге с аналогичным сроком кредитования. Введены ограничения по возрасту транспорта, особенно для автомобилей из стран СНГ и Китая.

Bereke Bank

Банк предлагает автокредиты сроком до семи лет на сумму до 45 млн тенге. При покупке нового автомобиля первоначальный взнос может не требоваться.

Для машин с пробегом:

  • сумма — до 30 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 10%.

Ставки находятся в диапазоне 23,4–30%.

Фридом Банк Казахстан

Цифровые автокредиты доступны как на новые автомобили, так и на машины с пробегом.

Условия:

  • срок — до 7 лет,

  • первоначальный взнос — от 10%,

  • ставка — от 21,5% до 31% в зависимости от продавца.

Банк также устанавливает требования к возрасту автомобиля и наличию водительских прав у заемщика.

Altyn Bank

Автокредит можно оформить на покупку машины у партнеров банка.

Параметры:

  • сумма — до 30 млн тенге,

  • срок — до 84 месяцев,

  • ставка — 24–30,3%.

КЗИ Банк

Финансовый институт предлагает займы до 50 млн тенге сроком до пяти лет.

Ставка:

  • 21–25% (ГЭСВ до 28,5%).

В качестве обеспечения может выступать автомобиль не старше пяти лет.

Микрофинансовые организации: альтернативный сегмент

Помимо банков, автокредитование активно развивают МФО, особенно в партнерстве с автопроизводителями и маркетплейсами.

Toyota Financial Services Kazakhstan

Организация предоставляет кредиты на новые автомобили и транспорт с пробегом.

Условия:

  • первоначальный взнос — от 10%,

  • срок — до 7 лет,

  • сумма на новые авто — до 78,6 млн тенге,

  • ставка — от 24,5%.

MyCar Finance

МФО кредитует покупку автомобилей как в автосалонах, так и у частных лиц и на маркетплейсах.

Параметры:

  • первоначальный взнос — от 20%,

  • стоимость автомобиля — до 40 млн тенге,

  • срок — до 7 лет,

  • ставка — 25–34%.

Для новых автомобилей максимальная сумма кредита достигает 86,5 млн тенге. Также доступны совместные акционные программы с автопроизводителями.

Почему автокредиты становятся популярнее

Рост автокредитования объясняется сразу несколькими факторами:

  • удорожание автомобилей,

  • высокий спрос на личный транспорт,

  • развитие цифровых кредитных сервисов,

  • партнерские программы банков и автосалонов,

  • расширение предложений на вторичном рынке.

В результате покупка автомобиля в кредит становится для многих казахстанцев основным способом приобретения транспорта.

