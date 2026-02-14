Сколько стоит автокредит в Казахстане: предложения банков

Автокредиты в Казахстане набирают популярность, обеспечивая основной рост потребительского кредитования. Спрос растет на фоне подорожания автомобилей, а банки расширяют программы от цифровых займов до партнерских предложений с автосалонами и маркетплейсами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Какие условия сегодня предлагают банки и микрофинансовые организации для покупки автомобиля.
Казахстанцы могут получить автокредит:
в банках второго уровня,
в микрофинансовых организациях,
в рамках государственных льготных программ.
Если говорить о коммерческих продуктах, условия могут значительно отличаться: по ставкам, первоначальному взносу, срокам кредитования и требованиям к автомобилю.
Финансовый институт предлагает цифровой автокредит на покупку новых автомобилей у партнерских автосалонов, а также транспортных средств с пробегом. Сумма определяется индивидуально исходя из платежеспособности клиента.
Основные параметры:
первоначальный взнос — от 20%,
срок — от 1 до 7 лет,
ставка — 24–28% (ГЭСВ до 31,9%).
Банк предоставляет кредиты на покупку автомобилей через маркетплейс Kolesa.kz. Максимальная сумма займа — до 18 млн тенге, срок — до пяти лет. Размер первоначального взноса составляет 5–10% и зависит от характеристик автомобиля и заемщика.
Особенность программы — расчет переплаты без указания классической процентной ставки.
Клиенты могут приобрести как новый автомобиль, так и транспорт с пробегом через автосалоны.
Условия:
до 45 млн тенге на новые авто,
до 25 млн тенге — на подержанные,
срок — до 7 лет,
первоначальный взнос — от 10%.
Процентная ставка варьируется от символических 1,1% до 30% (ГЭСВ до 34,5%).
Также доступен отдельный продукт для покупки автомобиля у частных лиц — до 15 млн тенге со ставкой около 25–28,3%.
Финансирование предоставляется только на новые автомобили через партнерские автосалоны. Некоторые модели требуют дополнительного обеспечения.
Условия:
сумма — до 50 млн тенге,
срок — до 7 лет,
первоначальный взнос — от 50%,
ставка — от 0,1% до 22,5%.
Возраст заемщика — от 21 до 63 лет.
Банк предлагает автокредиты не только на автомобили, но и на мототехнику — квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.
Основные параметры:
сумма — до 45 млн тенге,
срок — до 84 месяцев,
ставка — до 30%.
Также доступны кредиты на автомобили с пробегом — до 20 млн тенге с аналогичным сроком кредитования. Введены ограничения по возрасту транспорта, особенно для автомобилей из стран СНГ и Китая.
Банк предлагает автокредиты сроком до семи лет на сумму до 45 млн тенге. При покупке нового автомобиля первоначальный взнос может не требоваться.
Для машин с пробегом:
сумма — до 30 млн тенге,
первоначальный взнос — от 10%.
Ставки находятся в диапазоне 23,4–30%.
Цифровые автокредиты доступны как на новые автомобили, так и на машины с пробегом.
Условия:
срок — до 7 лет,
первоначальный взнос — от 10%,
ставка — от 21,5% до 31% в зависимости от продавца.
Банк также устанавливает требования к возрасту автомобиля и наличию водительских прав у заемщика.
Автокредит можно оформить на покупку машины у партнеров банка.
Параметры:
сумма — до 30 млн тенге,
срок — до 84 месяцев,
ставка — 24–30,3%.
Финансовый институт предлагает займы до 50 млн тенге сроком до пяти лет.
Ставка:
21–25% (ГЭСВ до 28,5%).
В качестве обеспечения может выступать автомобиль не старше пяти лет.
Помимо банков, автокредитование активно развивают МФО, особенно в партнерстве с автопроизводителями и маркетплейсами.
Организация предоставляет кредиты на новые автомобили и транспорт с пробегом.
Условия:
первоначальный взнос — от 10%,
срок — до 7 лет,
сумма на новые авто — до 78,6 млн тенге,
ставка — от 24,5%.
МФО кредитует покупку автомобилей как в автосалонах, так и у частных лиц и на маркетплейсах.
Параметры:
первоначальный взнос — от 20%,
стоимость автомобиля — до 40 млн тенге,
срок — до 7 лет,
ставка — 25–34%.
Для новых автомобилей максимальная сумма кредита достигает 86,5 млн тенге. Также доступны совместные акционные программы с автопроизводителями.
Рост автокредитования объясняется сразу несколькими факторами:
удорожание автомобилей,
высокий спрос на личный транспорт,
развитие цифровых кредитных сервисов,
партнерские программы банков и автосалонов,
расширение предложений на вторичном рынке.
В результате покупка автомобиля в кредит становится для многих казахстанцев основным способом приобретения транспорта.
