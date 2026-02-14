18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.02.2026, 13:22

Оптимальную цену на говядину назвали в Казахстане — 10-12 тысяч тенге за килограмм

Новости Казахстана 0 540

Председатель правления Казахстанской ассоциации животноводов TURAN, Жанибек Кенжебаев, заявил, что реальная стоимость говядины в стране должна находиться на уровне 10–12 тыс. тенге за килограмм, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему дешево быть не может

По его словам, подобная цена оправдана экономически и нужна для поддержки животноводства, которое долгие годы сталкивалось с убытками и дефицитом маточного поголовья.

«Понятие – дорогое мясо – на самом деле растяжимое. Все эти годы заниматься животноводством было невыгодно, потому что не было хорошей цены на мясо, и многие хозяйства закрылись. Сейчас рост цен хорошо отразится на отрасли», – пояснил Кенжебаев.

Как подорожают другие виды мяса

Эксперт отметил, что конина может подорожать на 10–15%, а баранина дойдет до 7,5 тыс. тенге за килограмм.

Это связано с общим дефицитом и необходимостью компенсировать расходы фермеров на содержание поголовья.

Влияние повышения НДС пока не ощутимо

С 1 января ставка НДС была увеличена до 16%, однако, по словам главы ассоциации, рынок мяса пока не реагирует на это изменение:

«Цены пока стоят. Скорее всего рост будет заметен тогда, когда начнут платить налоги. Но я не ожидаю сильного скачка. Если нынешний уровень цен сохранится, это тоже будет неплохо», – отметил Кенжебаев.

Проблемы фермеров и роль государства

Ж. Кенжебаев также подчеркнул, что фермеры испытывают долговую нагрузку перед государством, и этот вопрос решится со временем. Ассоциация готова поддерживать аграриев, которым необходима помощь.

По его словам, политика государства постепенно отходит от прямого субсидирования в пользу льготного кредитования, что является более эффективной мерой поддержки.

«Иногда субсидии играют плохую роль. В прошлом году Минсельхоз выявил более 2 млн приписок по крупному рогатому скоту. Представляете, какие деньги ушли на это», – резюмировал эксперт.

1
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь