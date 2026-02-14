Оптимальную цену на говядину назвали в Казахстане — 10-12 тысяч тенге за килограмм

Председатель правления Казахстанской ассоциации животноводов TURAN, Жанибек Кенжебаев, заявил, что реальная стоимость говядины в стране должна находиться на уровне 10–12 тыс. тенге за килограмм, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Почему дешево быть не может

По его словам, подобная цена оправдана экономически и нужна для поддержки животноводства, которое долгие годы сталкивалось с убытками и дефицитом маточного поголовья.

«Понятие – дорогое мясо – на самом деле растяжимое. Все эти годы заниматься животноводством было невыгодно, потому что не было хорошей цены на мясо, и многие хозяйства закрылись. Сейчас рост цен хорошо отразится на отрасли», – пояснил Кенжебаев.

Как подорожают другие виды мяса

Эксперт отметил, что конина может подорожать на 10–15%, а баранина дойдет до 7,5 тыс. тенге за килограмм.

Это связано с общим дефицитом и необходимостью компенсировать расходы фермеров на содержание поголовья.

Влияние повышения НДС пока не ощутимо

С 1 января ставка НДС была увеличена до 16%, однако, по словам главы ассоциации, рынок мяса пока не реагирует на это изменение:

«Цены пока стоят. Скорее всего рост будет заметен тогда, когда начнут платить налоги. Но я не ожидаю сильного скачка. Если нынешний уровень цен сохранится, это тоже будет неплохо», – отметил Кенжебаев.

Проблемы фермеров и роль государства

Ж. Кенжебаев также подчеркнул, что фермеры испытывают долговую нагрузку перед государством, и этот вопрос решится со временем. Ассоциация готова поддерживать аграриев, которым необходима помощь.

По его словам, политика государства постепенно отходит от прямого субсидирования в пользу льготного кредитования, что является более эффективной мерой поддержки.