Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
14.02.2026, 16:01

Назначен новый начальник Национального университета обороны

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового начальника Национального университета обороны Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Согласно документу, пост начальника университета занял Бауржан Абжанов.

Карьерный путь нового начальника

Бауржан Абжанов ранее занимал должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардии РК. Его профессиональная карьера насчитывает более трёх десятилетий службы в органах внутренних дел и вооружённых силах Казахстана.

Основные этапы службы Абжанова:

  • 1990–2012 гг.: служба на различных должностях — от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК.

  • 1988–1989 гг.: участие в урегулировании межнациональных конфликтов в республиках Закавказья.

  • 2012–2013 гг.: слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации, Москва.

  • 2013–2014 гг.: командующий региональным командованием "Шығыс" Внутренних войск МВД РК.

  • 2014–2016 гг.: командующий региональным командованием "Шығыс" Национальной гвардии РК.

  • 2016–2018 гг.: секретарь Военного совета Главного командования Национальной гвардии РК и начальник инспекторско-аналитического управления.

  • 2018–2022 гг.: начальник Академии Национальной гвардии Республики Казахстан в Петропавловске.

  • С 14 июля 2022 г.: заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК.

Образование и достижения

Абжанов обладает солидной академической подготовкой и военными наградами:

  • Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища МВД СССР (1990).

  • Окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе (1998).

  • В 2013 году с отличием завершил обучение в Академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, Москва.

  • Доктор философии (PhD), профессор Академии военных наук Казахстана.

Награды и звания:

  • Заслуженный работник МВД Республики Казахстан.

  • Удостоен 27 медалей СССР и РК.

  • Присвоено воинское звание генерал-майор (указ Президента РК от 5 мая 2011 года).

Биографические данные

Бауржан Садыкович Абжанов родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет, Энбекшильдерский район, Кокчетавская область (ныне Акмолинская).

Его назначение на пост начальника Национального университета обороны знаменует новую веху в развитии образовательного и военного потенциала страны.

