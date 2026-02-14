Назначен новый начальник Национального университета обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового начальника Национального университета обороны Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Согласно документу, пост начальника университета занял Бауржан Абжанов.
Бауржан Абжанов ранее занимал должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардии РК. Его профессиональная карьера насчитывает более трёх десятилетий службы в органах внутренних дел и вооружённых силах Казахстана.
Основные этапы службы Абжанова:
1990–2012 гг.: служба на различных должностях — от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК.
1988–1989 гг.: участие в урегулировании межнациональных конфликтов в республиках Закавказья.
2012–2013 гг.: слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации, Москва.
2013–2014 гг.: командующий региональным командованием "Шығыс" Внутренних войск МВД РК.
2014–2016 гг.: командующий региональным командованием "Шығыс" Национальной гвардии РК.
2016–2018 гг.: секретарь Военного совета Главного командования Национальной гвардии РК и начальник инспекторско-аналитического управления.
2018–2022 гг.: начальник Академии Национальной гвардии Республики Казахстан в Петропавловске.
С 14 июля 2022 г.: заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК.
Абжанов обладает солидной академической подготовкой и военными наградами:
Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища МВД СССР (1990).
Окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе (1998).
В 2013 году с отличием завершил обучение в Академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, Москва.
Доктор философии (PhD), профессор Академии военных наук Казахстана.
Награды и звания:
Заслуженный работник МВД Республики Казахстан.
Удостоен 27 медалей СССР и РК.
Присвоено воинское звание генерал-майор (указ Президента РК от 5 мая 2011 года).
Бауржан Садыкович Абжанов родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет, Энбекшильдерский район, Кокчетавская область (ныне Акмолинская).
Его назначение на пост начальника Национального университета обороны знаменует новую веху в развитии образовательного и военного потенциала страны.
