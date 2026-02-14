Въезд в Узбекистан для казахстанцев: ключевые таможенные правила

За последние три года Узбекистан посетили около шести миллионов граждан Казахстана. Но далеко не все знают о тонкостях таможенных правил, которые могут стать неожиданностью на границе. Ответы на самые популярные вопросы туристов дал начальник управления стратегического планирования и упрощения таможенных процедур Таможенного комитета Республики Узбекистан Фарход Олимжонов в интервью Kazinform , сообщает Lada.kz.

Фото: podrobno.uz

Пассажирская декларация: обязательно, но проще, чем кажется

Многие считают, что пассажирскую декларацию заполняют единицы — по факту это около 3% пересекающих границу. Однако декларация необходима, если вы перевозите валюту, товары или другие материальные ценности.

Электронное декларирование стало доступно через мобильное приложение «Пассажирская таможенная декларация», которое можно скачать в App Store и Play Market. Заполнить ее можно прямо на борту самолета или находясь за границей. После заполнения вы получите QR-код, который инспектор считывает на границе, видя все заявленные данные.

Валюта: сколько можно ввозить и вывозить

Ввоз наличной валюты в Узбекистан разрешен в неограниченном количестве. Обязательная декларация требуется только при сумме свыше 100 миллионов сумов .

Вывоз валюты ограничен суммой, которая была задекларирована при въезде. Вывоз свыше этого лимита возможен лишь с специальным разрешением, для официальных делегаций или призеров соревнований при наличии подтверждающих документов.

Товары под запретом

Список запрещенных к ввозу и вывозу предметов включает:

Религиозные документы, книги без экспертизы

Порнографические материалы

Дроны и другие летательные аппараты без разрешения

Этиловый спирт, вещества озоноразрушающего характера

Психотропные и наркотические вещества

Игровые автоматы

Важно: нарушение этих правил может привести к задержанию товаров на границе.

Лекарства для личного использования

В Узбекистан разрешено ввозить до 10 наименований лекарств и не более 5 упаковок на человека.

Также допускается ограниченный ввоз психотропных веществ по рецепту, даже если рецепт оформлен за границей.

Подробности и актуальные списки препаратов доступны на официальных сайтах customs.uz и Lex.uz.

Сувениры и продукты: что можно вывозить

Стоимость товаров, которые можно вывозить без декларации, — до 5000 долларов .

Ограничения действуют на рис, сахар, муку, мясо, плодоовощную продукцию. Например, без декларации разрешено вывозить плодоовощную продукцию в объеме не более 40 кг.

Культурные ценности: как оформить вывоз

Предметы старше 50 лет считаются культурным наследием. Для их вывоза нужно:

Подать заявление в Агентство по культурному наследию. Получить свидетельство на вывоз (доступно в электронном виде через портал singlewindow.uz). При необходимости эксперт осмотрит предмет перед выдачей документа.

С этим свидетельством таможня пропустит предмет без задержек.

Временный ввоз автомобиля

Иностранные граждане могут ввозить личный автомобиль на срок до 90 календарных дней в год без уплаты таможенных платежей.

Автомобиль можно ввозить несколько раз, но суммарно не более 90 дней.

Продление срока возможно с уплатой одной базовой расчетной величины в сутки (около 412 тысяч сумов).

Планируется увеличение срока с 90 до 180 дней.

Куда обращаться при проблемах на границе