Въезд в Узбекистан для казахстанцев: ключевые таможенные правила

За последние три года Узбекистан посетили около шести миллионов граждан Казахстана. Но далеко не все знают о тонкостях таможенных правил, которые могут стать неожиданностью на границе. Ответы на самые популярные вопросы туристов дал начальник управления стратегического планирования и упрощения таможенных процедур Таможенного комитета Республики Узбекистан Фарход Олимжонов в интервью Kazinform, сообщает Lada.kz.
Многие считают, что пассажирскую декларацию заполняют единицы — по факту это около 3% пересекающих границу. Однако декларация необходима, если вы перевозите валюту, товары или другие материальные ценности.
Электронное декларирование стало доступно через мобильное приложение «Пассажирская таможенная декларация», которое можно скачать в App Store и Play Market. Заполнить ее можно прямо на борту самолета или находясь за границей. После заполнения вы получите QR-код, который инспектор считывает на границе, видя все заявленные данные.
Ввоз наличной валюты в Узбекистан разрешен в неограниченном количестве. Обязательная декларация требуется только при сумме свыше 100 миллионов сумов.
Вывоз валюты ограничен суммой, которая была задекларирована при въезде. Вывоз свыше этого лимита возможен лишь с специальным разрешением, для официальных делегаций или призеров соревнований при наличии подтверждающих документов.
Список запрещенных к ввозу и вывозу предметов включает:
Религиозные документы, книги без экспертизы
Порнографические материалы
Дроны и другие летательные аппараты без разрешения
Этиловый спирт, вещества озоноразрушающего характера
Психотропные и наркотические вещества
Игровые автоматы
Важно: нарушение этих правил может привести к задержанию товаров на границе.
В Узбекистан разрешено ввозить до 10 наименований лекарств и не более 5 упаковок на человека.
Также допускается ограниченный ввоз психотропных веществ по рецепту, даже если рецепт оформлен за границей.
Подробности и актуальные списки препаратов доступны на официальных сайтах customs.uz и Lex.uz.
Стоимость товаров, которые можно вывозить без декларации, — до 5000 долларов.
Ограничения действуют на рис, сахар, муку, мясо, плодоовощную продукцию. Например, без декларации разрешено вывозить плодоовощную продукцию в объеме не более 40 кг.
Предметы старше 50 лет считаются культурным наследием. Для их вывоза нужно:
Подать заявление в Агентство по культурному наследию.
Получить свидетельство на вывоз (доступно в электронном виде через портал singlewindow.uz).
При необходимости эксперт осмотрит предмет перед выдачей документа.
С этим свидетельством таможня пропустит предмет без задержек.
Иностранные граждане могут ввозить личный автомобиль на срок до 90 календарных дней в год без уплаты таможенных платежей.
Автомобиль можно ввозить несколько раз, но суммарно не более 90 дней.
Продление срока возможно с уплатой одной базовой расчетной величины в сутки (около 412 тысяч сумов).
Планируется увеличение срока с 90 до 180 дней.
На всех основных пунктах пропуска работают точки SOS, где можно получить помощь на месте.
Доступна горячая линия 1108, через которую сотрудники оперативно связываются с профильными подразделениями для решения вопросов.
Комментарии0 комментарий(ев)