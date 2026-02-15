Wildberries в Казахстане вводит новый способ оплаты

Wildberries объявила о запуске нового сервиса оплаты в рассрочку на своей платформе в Республике Казахстан. Нововведение реализовано в сотрудничестве с ведущими финансовыми организациями страны и призвано сделать покупки удобнее для пользователей и эффективнее для продавцов, сообщает Lada.kz.
Теперь покупатели могут разделить стоимость заказа на равные платежи, которые вносятся в течение 3 или 6 месяцев. Ключевые моменты:
Оплата в рассрочку доступна при сумме покупки от 10 000 тенге.
Выбор рассрочки осуществляется на этапе оформления заказа в мобильном приложении.
Покупателю предоставляются несколько вариантов рассрочки от разных финансовых партнеров с указанием условий и размера комиссии.
В случае отказа от товара рассрочка автоматически отменяется.
Таким образом, покупатели получают возможность гибко управлять своими расходами без дополнительных сложностей.
Запуск рассрочек не только повышает комфорт покупателей, но и стимулирует рост продаж:
Повышение среднего чека: по данным независимых исследований, средний чек увеличивается на 11–25%.
Рост конверсии: покупатели чаще завершают оформление заказа, выбирая удобный способ оплаты.
Финансовая стабильность для продавцов: оплата в рассрочку не влияет на расчеты с продавцами — они получают деньги за товары в полном объеме и в обычные сроки.
Таким образом, сервис рассрочки одновременно выгоден и пользователям, и торговым партнерам маркетплейса.
Wildberries планирует расширить финансовые сервисы и предложить партнерскую рассрочку по правилам исламского банкинга, что сделает покупки доступными для еще более широкого круга пользователей с разными финансовыми предпочтениями.
Виктор Никифоров, директор Wildberries в Казахстане, отметил:
"Мы создаем для наших пользователей современный и персонализированный шопинг-опыт. В рамках этой стратегии мы продолжаем запуск новых финансовых сервисов: теперь помимо кредитных продуктов на нашей платформе в Казахстане стала также доступна рассрочка. Такой подход позволяет удовлетворить потребности покупателей, предоставляет им гибкие платежные инструменты и способствует росту бизнеса наших продавцов".
Комментарии0 комментарий(ев)