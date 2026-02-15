Wildberries в Казахстане вводит новый способ оплаты

Wildberries объявила о запуске нового сервиса оплаты в рассрочку на своей платформе в Республике Казахстан. Нововведение реализовано в сотрудничестве с ведущими финансовыми организациями страны и призвано сделать покупки удобнее для пользователей и эффективнее для продавцов, сообщает Lada.kz.

Фото: rbc.ru

Как работает рассрочка

Теперь покупатели могут разделить стоимость заказа на равные платежи, которые вносятся в течение 3 или 6 месяцев. Ключевые моменты:

Оплата в рассрочку доступна при сумме покупки от 10 000 тенге .

Выбор рассрочки осуществляется на этапе оформления заказа в мобильном приложении.

Покупателю предоставляются несколько вариантов рассрочки от разных финансовых партнеров с указанием условий и размера комиссии.

В случае отказа от товара рассрочка автоматически отменяется.

Таким образом, покупатели получают возможность гибко управлять своими расходами без дополнительных сложностей.

Влияние на продавцов и бизнес-показатели

Запуск рассрочек не только повышает комфорт покупателей, но и стимулирует рост продаж:

Повышение среднего чека: по данным независимых исследований, средний чек увеличивается на 11–25% .

Рост конверсии: покупатели чаще завершают оформление заказа, выбирая удобный способ оплаты.

Финансовая стабильность для продавцов: оплата в рассрочку не влияет на расчеты с продавцами — они получают деньги за товары в полном объеме и в обычные сроки.

Таким образом, сервис рассрочки одновременно выгоден и пользователям, и торговым партнерам маркетплейса.

Партнерская рассрочка по исламским принципам

Wildberries планирует расширить финансовые сервисы и предложить партнерскую рассрочку по правилам исламского банкинга, что сделает покупки доступными для еще более широкого круга пользователей с разными финансовыми предпочтениями.

Комментарий руководства

Виктор Никифоров, директор Wildberries в Казахстане, отметил: