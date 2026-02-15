18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.02.2026, 19:05

Wildberries в Казахстане вводит новый способ оплаты

Wildberries объявила о запуске нового сервиса оплаты в рассрочку на своей платформе в Республике Казахстан. Нововведение реализовано в сотрудничестве с ведущими финансовыми организациями страны и призвано сделать покупки удобнее для пользователей и эффективнее для продавцов, сообщает Lada.kz. 

Фото: rbc.ru
Фото: rbc.ru

Как работает рассрочка

Теперь покупатели могут разделить стоимость заказа на равные платежи, которые вносятся в течение 3 или 6 месяцев. Ключевые моменты:

  • Оплата в рассрочку доступна при сумме покупки от 10 000 тенге.

  • Выбор рассрочки осуществляется на этапе оформления заказа в мобильном приложении.

  • Покупателю предоставляются несколько вариантов рассрочки от разных финансовых партнеров с указанием условий и размера комиссии.

  • В случае отказа от товара рассрочка автоматически отменяется.

Таким образом, покупатели получают возможность гибко управлять своими расходами без дополнительных сложностей.

Влияние на продавцов и бизнес-показатели

Запуск рассрочек не только повышает комфорт покупателей, но и стимулирует рост продаж:

  • Повышение среднего чека: по данным независимых исследований, средний чек увеличивается на 11–25%.

  • Рост конверсии: покупатели чаще завершают оформление заказа, выбирая удобный способ оплаты.

  • Финансовая стабильность для продавцов: оплата в рассрочку не влияет на расчеты с продавцами — они получают деньги за товары в полном объеме и в обычные сроки.

Таким образом, сервис рассрочки одновременно выгоден и пользователям, и торговым партнерам маркетплейса.

Партнерская рассрочка по исламским принципам

Wildberries планирует расширить финансовые сервисы и предложить партнерскую рассрочку по правилам исламского банкинга, что сделает покупки доступными для еще более широкого круга пользователей с разными финансовыми предпочтениями.

Комментарий руководства

Виктор Никифоров, директор Wildberries в Казахстане, отметил:

"Мы создаем для наших пользователей современный и персонализированный шопинг-опыт. В рамках этой стратегии мы продолжаем запуск новых финансовых сервисов: теперь помимо кредитных продуктов на нашей платформе в Казахстане стала также доступна рассрочка. Такой подход позволяет удовлетворить потребности покупателей, предоставляет им гибкие платежные инструменты и способствует росту бизнеса наших продавцов".

