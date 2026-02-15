Казахстанского комика Нурлана Сабурова проверяют на причастность к преступлениям в Украине

Служба безопасности Украины официально инициировала уголовное расследование в отношении известного казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщил украинский адвокат Евгений Пронин, который подал соответствующее заявление, передает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал PRONIN.

Фото: vokrug.tv

Дело внесено в ЕРДР и начато досудебное расследование

По словам Пронина, СБУ внесла сведения о предполагаемом преступлении Сабурова в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Это стало официальным стартом расследования, которое будет проводиться в рамках уголовного процесса.

«Служба безопасности Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по моему заявлению относительно возможного совершения уголовного правонарушения гражданином Республики Казахстан – Нурланом Сабуровым», – подчеркнул адвокат в Telegram.

Подозрения по статье о пособничестве государству-агрессору

Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за пособничество государству-агрессору.

Адвокат уточнил, что речь идет о возможной подготовке и передаче Сабуровым материальных ресурсов российским вооруженным формированиям.

«Эти обстоятельства предстоит проверить в рамках официального следствия», – отметил Пронин, подчеркивая, что на данном этапе все выводы предварительные.

Международные последствия

По словам адвоката, если вина будет доказана, это может иметь глобальные последствия для Сабурова:

Ограничение международного передвижения, так как 196 стран в системе Интерпола могут стать для него недоступными.

Возможность задержания и последующей передачи в Украину для отбывания наказания.

«196 стран из системы Интерпола должны стать для него либо недоступным благом, либо точкой его задержания и передачи в Украину», – пояснил Пронин.

Итог

Расследование находится на ранней стадии, но уже вызвало широкий резонанс в СМИ и общественных кругах. Официальные органы Украины будут проверять все обстоятельства возможного содействия Сабурова российским военным формированиям, а международное сообщество внимательно следит за развитием событий.