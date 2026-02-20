18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 11:16

Деньги не вернут: почему ваш VIP-номер за миллион тенге пойдет под пресс через 30 дней

Новости Казахстана 0 657

В Казахстане владение «красивым» автомобильным номером (ГРНЗ повышенного спроса) считается признаком статуса, но покупка такой комбинации накладывает на владельца определенные финансовые ограничения. Стоимость эксклюзивных табличек в 2026 году варьируется в широком диапазоне: от 43 250 до 1,2 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: m.kolesa.kz
Фото: m.kolesa.kz

Можно ли забрать свои деньги назад и что происходит с номером при продаже машины.

Точка невозврата: когда деньги уже не получить?

Многие автовладельцы полагают, что на покупку госномера распространяются общие правила возврата товара, но это не так. Согласно официальным разъяснениям Министерства внутренних дел РК, процедура возврата средств жестко ограничена временными рамками.

  • Единственный шанс на возврат: Вы можете отказаться от VIP-номера и вернуть деньги только до того момента, пока знак не ушел в производство.

  • Окончательный отказ: Как только госномер изготовлен и передан в спецЦОН для выдачи, заявка считается исполненной. После этого этапа возврат уплаченной суммы законодательством не предусмотрен.

Важно: Продать свой VIP-номер третьему лицу, чтобы вернуть вложения, официально невозможно. На данный момент закон разрешает только безвозмездную передачу (дарение) номера близким родственникам.

Что происходит с номером при снятии авто с учета?

В Казахстане «красивый» номер не закрепляется за конкретным железом — он закреплен за человеком в информационных базах МВД. Однако физические таблички требуют бережного обращения со стороны владельца.

Срок хранения в спецЦОНе

Если вы продаете автомобиль, ваш VIP-номер должен быть сдан на хранение в спецЦОН. У вас есть ровно 30 дней, чтобы переоформить его на новую машину абсолютно бесплатно.

Что будет, если пропустить срок?

Если в течение месяца вы не востребовали свой номер:

  1. Физические пластины уничтожаются.

  2. Запись в цифровой системе за вами сохраняется.

  3. Чтобы снова получить этот же номер, придется заплатить госпошлину за изготовление дубликата — в 2026 году она составляет 2,8 МРП (12 110 тенге).

Может ли VIP-номер «исчезнуть» из базы?

Риск того, что ваш оплаченный номер внезапно станет «ничейным» и уйдет в свободную продажу, практически исключен. Система распределения ГРНЗ полностью автоматизирована.

Единственное исключение — технический сбой: Если в процессе оформления произошла ошибка в интеграции сервисов или банковских данных, заявка может отклониться автоматически. В этом случае номер снова становится доступным для выбора в системе. Однако, если оплата уже прошла и подтверждена, владельцу достаточно просто подать заявку повторно — повторно платить полную стоимость VIP-номера не потребуется.

Резюме для автовладельца:

  • Тщательно выбирайте комбинацию до оплаты — после печати номера деньги не вернут.

  • Помните о 30-дневном сроке: не затягивайте с покупкой нового авто после продажи старого, чтобы не платить за дубликаты.

  • Родственные связи: передать красивый номер можно только официально подтвержденным близким родственникам.

