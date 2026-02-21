18+
21.02.2026, 07:01

Казахстан и Россия начали совместную тренировку ПВО: Минобороны выступило с заявлением

Новости Казахстана 0 410

Министерство обороны Казахстана выступило с официальным разъяснением по поводу совместных мероприятий в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны с Российской Федерацией. Поводом для заявления стало проведение плановой тренировки сил ПВО, рассчитанной почти на три недели, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как сообщили в ведомстве, мероприятия проходят в рамках утвержденного плана взаимодействия и не носят внепланового или чрезвычайного характера.

Плановые мероприятия в рамках единой системы ПВО

В Министерстве обороны уточнили, что тренировка проводится в соответствии с ранее согласованным графиком совместных мероприятий между Казахстаном и Россией. Речь идет о взаимодействии в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны, которая предусматривает координацию дежурных сил и обмен информацией о воздушной обстановке.

Согласно официальной информации, учебные мероприятия стартовали 20 февраля и продлятся до 10 марта 2026 года. В течение этого периода подразделения ПВО отрабатывают алгоритмы совместных действий при различных сценариях развития воздушной обстановки.

Какие задачи отрабатываются во время тренировки

В рамках учений военные специалисты выполняют комплекс практических задач, направленных на повышение эффективности реагирования на возможные угрозы в воздушном пространстве.

Сообщается, что в ходе тренировки отрабатываются задачи по обнаружению и сопровождению воздушных целей, перехвату воздушных судов - нарушителей воздушного пространства, а также их принуждению к посадке на назначенных аэродромах.

Такие элементы подготовки являются ключевыми для поддержания устойчивой работы системы противовоздушной обороны и оперативного реагирования дежурных сил.

В Минобороны подчеркнули плановый характер учений

В ведомстве отдельно акцентировали внимание на том, что проводимые мероприятия не связаны с чрезвычайными обстоятельствами и осуществляются в штатном режиме.

"Мероприятие носит плановый характер и направлено на повышение уровня взаимодействия, боевой выучки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны.

Просим граждан и представителей средств массовой информации доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения", - добавили в министерстве.

Таким образом, в оборонном ведомстве призвали общественность ориентироваться исключительно на проверенные данные и не распространять неподтвержденную информацию в период проведения тренировки.

Усиление координации и боевой готовности

Совместные тренировки позволяют:

  • совершенствовать взаимодействие между подразделениями двух стран;

  • отрабатывать обмен данными о воздушной обстановке в режиме реального времени;

  • повышать уровень боевой подготовки расчетов;

  • поддерживать необходимую степень готовности дежурных сил.

Подобные мероприятия традиционно проводятся в рамках действующих соглашений о военном сотрудничестве и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства государств-участников.

В Министерстве обороны подчеркнули, что все действия осуществляются в соответствии с установленными процедурами и международными обязательствами.

