21.02.2026, 08:23

Российский истребитель Су-30 экстренно приземлился в Атырау

Новости Казахстана 0 776

В международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой в Атырау 20 февраля произошёл неожиданный инцидент: многоцелевой истребитель Су-30 экстренно приземлился, не нарушив работы гражданской авиации, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Кадр из видео
Кадр из видео

Хронология событий

Инцидент случился утром 20 февраля около 09:40. Военно-тренировочный истребитель четвёртого поколения Су-30, выполнявший облёт над акваторией Каспийского моря, столкнулся с проблемой ориентации пилота. Согласно предварительным данным, командиром борта был гражданин Российской Федерации Дмитрий Нифантьев, 1986 года рождения, уроженец города Белорецк Республики Башкортостан. Столкнувшись с потерей ориентировки в воздухе, пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Атырау.

Посадка и состояние пилота

Посадка истребителя прошла в штатном режиме, что исключило угрозу для пассажиров и не нарушило график регулярных авиарейсов. На земле пилоту оказали медицинскую помощь. Время нахождения Су-30 на территории аэропорта было непродолжительным, после чего все необходимые процедуры и согласования позволили самолёту покинуть территорию Республики Казахстан и вернуться в Россию.

Военные полёты над Каспием: риски и особенности

Экстренные посадки военных самолётов редки, однако они случаются по ряду причин: от технических неполадок до временной потери ориентировки пилота. Су-30 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, активно используемый российскими ВВС, включая полёты над акваторией Каспийского моря в учебных целях. По словам экспертов, облёт над водными пространствами повышает риск дезориентации, особенно при ограниченной видимости и нестабильных метеоусловиях.

Расследование и официальные комментарии

На данный момент компетентные органы Казахстана и России устанавливают все обстоятельства происшествия. Официального развернутого комментария на момент публикации не предоставлено. Эксперты отмечают, что подобные случаи тщательно проверяются как авиационными, так и военными службами, чтобы исключить потенциальные риски для воздушного движения и безопасности.

Внимание общества и медиа

Инцидент привлёк внимание жителей Атырау и пользователей социальных сетей, обсуждавших внезапную посадку военного самолёта. Специалисты подчеркивают, что, несмотря на тревожный характер происшествия, своевременные действия пилота и аэропорта позволили избежать критических последствий.

1
1
0
