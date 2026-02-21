18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.02.2026, 12:21

Экономист рассказал, когда и почему закончится «праздник тенге» и сколько будет стоить доллар весной

Новости Казахстана 0 635

Казахстанцы весь февраль наблюдают заметное укрепление национальной валюты. Официальный курс Национальный банк Казахстана на 20 февраля составил 489,17 тенге за доллар. Однако, по мнению экономиста Айдархан Кусаинов, поводов говорить о долгосрочном развороте пока нет: текущая динамика носит сезонный характер, а уже весной возможно обратное движение, сообщает Lada.kz со ссылкой forbes.kz.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Сезонный фактор: почему тенге укрепляется в начале года

Айдархан Кусаинов подчеркивает: укрепление тенге в первые месяцы года — не уникальное явление. Такая тенденция повторяется ежегодно и связана с особенностями бюджетных потоков, валютных операций и внутреннего денежного рынка.

По словам эксперта:

  • в начале года традиционно усиливается предложение валюты;

  • государственные структуры активнее проводят операции по продаже инвалюты;

  • снижается краткосрочное давление на курс.

Экономист не связывает укрепление тенге с политическими событиями, включая обсуждение референдума по новой Конституции. По его оценке, влияние подобных факторов на валютный рынок в данном случае минимально.

При этом он прогнозирует, что весной курс может вновь ослабнуть, однако без резких скачков. В среднем по году, по оценке Кусаинова, доллар будет находиться в коридоре 500–550 тенге.

Зеркальные операции и золото: что делает Нацбанк

Отдельное внимание эксперт обращает на действия Нацбанка. В прошлом году регулятор сообщил о продаже иностранной валюты на 750 млрд тенге в первом квартале — это было связано с зеркалированием операций по покупке аффинированного золота.

По мнению Кусаинова, в 2026 году применена аналогичная схема.

Статистика подтверждает активные операции:

  • по итогам января 2026 года объем золота в структуре международных резервов Казахстана вырос до 55,3 млрд долларов;

  • за месяц показатель увеличился на 17,1%;

  • в годовом выражении объем более чем удвоился;

  • рост произошел на фоне повышения мировых цен на драгметалл.

Таким образом, укрепление тенге частично поддерживается валютными операциями, связанными с управлением резервами.

Нацфонд и трансферты: дополнительный приток валюты

Еще один фактор — операции из Национального фонда.

В январе:

  • для обеспечения трансфертов было продано валюты на 178 млрд тенге (примерно 350 млн долларов);

  • общий объем трансфертов составил 230 млрд тенге;

  • к концу месяца на тенговом счете осталось 130 млрд тенге.

Такие продажи усиливают предложение валюты на рынке, что также поддерживает курс тенге в краткосрочном периоде.

Что ждут аналитики: прогнозы расходятся

Рыночные ожидания выглядят менее оптимистично.

Согласно опросу Ассоциация финансистов Казахстана, в середине января участники рынка прогнозировали:

  • курс USD/KZT к февралю — около 516,5 тенге;

  • через год — 549,1 тенге.

Аналитики Halyk Finance допускают еще более заметное ослабление. По их оценке, к концу 2026 года курс может достичь 580–590 тенге на фоне сокращения валютного предложения.

Что это означает для рынка и населения

Сложившаяся картина указывает на несколько ключевых выводов:

  1. Текущее укрепление — не структурный разворот, а сезонный эффект.

  2. Нацбанк активно управляет резервами, что временно поддерживает курс.

  3. Среднесрочные ожидания рынка остаются умеренно девальвационными.

  4. Резких скачков весной не прогнозируется, но постепенное ослабление возможно.

Таким образом, февральская стабильность тенге — скорее передышка, чем начало новой долгосрочной траектории. Весной валютный рынок может вновь перейти к плавной коррекции, а среднегодовой диапазон 500–550 тенге за доллар выглядит наиболее вероятным сценарием по оценке Айдархана Кусаинова.

