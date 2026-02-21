Сколько стоит болеть в Казахстане в 2026 году

В 2026 году процесс оформления больничного листа и получения пособия по временной нетрудоспособности претерпел некоторые изменения. Ниже разберём каждый шаг — от выдачи документа до получения денежных выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.
Больничный лист — это официальный документ, подтверждающий, что сотрудник временно не может выполнять свои трудовые обязанности по состоянию здоровья. Он является основанием для получения пособия по временной нетрудоспособности и защиты прав работника.
Иногда вместо полноценного листа можно оформить справку о нетрудоспособности. Она используется, если работник отсутствовал на работе краткосрочно или для внутренних нужд работодателя, но всё равно требует подтверждения болезни.
Важно: справка не всегда заменяет полноценный лист для начисления пособия — уточняйте у кадровой службы.
С 2026 года листы оформляются в цифровом и бумажном виде.
Электронный формат: доступен через портал государственных услуг или через систему «Электронного здравоохранения». Позволяет автоматически передавать информацию работодателю.
Бумажный формат: сохраняется для случаев, когда электронная система недоступна или требуется личная подпись врача.
Совет: храните копии обоих форматов для своей финансовой безопасности.
Пособие начисляется за каждый день, когда работник не может трудиться. Размер зависит от стажа работы и средней заработной платы за последние 12 месяцев.
Факторы, влияющие на сумму пособия:
Продолжительность страхового стажа
Размер официальной зарплаты
Вид нетрудоспособности (болезнь, травма, карантин и др.)
Согласно законодательству 2026 года, пособие должно быть выплачено в течение 10 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. При задержке работодатель обязан компенсировать деньгами каждый просроченный день.
Расчет проводится на основе средней заработной платы сотрудника с учетом коэффициентов страхового стажа:
Определяется средний дневной заработок.
Применяется процент выплаты в зависимости от стажа:
Менее 5 лет — 60%
5–10 лет — 80%
Более 10 лет — 100%
Полученная сумма умножается на количество дней нетрудоспособности.
Пример: сотрудник с 8-летним стажем и средним дневным доходом 10 000 тенге получает 80% от этой суммы за каждый день болезни.
После предоставления листа или справки работодателю, пособие должно быть начислено вместе с ближайшей зарплатой или в отдельном порядке в течение 10 рабочих дней.
Совет: контролируйте даты начисления и храните все подтверждающие документы.
Если лист потерян или поврежден:
Обратитесь к врачу или в медучреждение, где он был выдан.
Медучреждение оформляет дубликат, который имеет полную юридическую силу.
Электронный вариант можно восстановить через портал госуслуг.
Важно: дубликат позволяет без проблем получить пособие, как если бы оригинал был на руках.
