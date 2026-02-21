Сколько стоит болеть в Казахстане в 2026 году

В 2026 году процесс оформления больничного листа и получения пособия по временной нетрудоспособности претерпел некоторые изменения. Ниже разберём каждый шаг — от выдачи документа до получения денежных выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: stock.adobe.com

Что такое лист о временной нетрудоспособности

Больничный лист — это официальный документ, подтверждающий, что сотрудник временно не может выполнять свои трудовые обязанности по состоянию здоровья. Он является основанием для получения пособия по временной нетрудоспособности и защиты прав работника.

Справка о временной нетрудоспособности: когда она нужна

Иногда вместо полноценного листа можно оформить справку о нетрудоспособности. Она используется, если работник отсутствовал на работе краткосрочно или для внутренних нужд работодателя, но всё равно требует подтверждения болезни.

Важно: справка не всегда заменяет полноценный лист для начисления пособия — уточняйте у кадровой службы.

Формат больничных листов в 2026 году

С 2026 года листы оформляются в цифровом и бумажном виде.

Электронный формат: доступен через портал государственных услуг или через систему «Электронного здравоохранения». Позволяет автоматически передавать информацию работодателю.

Бумажный формат: сохраняется для случаев, когда электронная система недоступна или требуется личная подпись врача.

Совет: храните копии обоих форматов для своей финансовой безопасности.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности

Пособие начисляется за каждый день, когда работник не может трудиться. Размер зависит от стажа работы и средней заработной платы за последние 12 месяцев.

Факторы, влияющие на сумму пособия:

Продолжительность страхового стажа

Размер официальной зарплаты

Вид нетрудоспособности (болезнь, травма, карантин и др.)

За какой срок выплачивается пособие

Согласно законодательству 2026 года, пособие должно быть выплачено в течение 10 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. При задержке работодатель обязан компенсировать деньгами каждый просроченный день.

Порядок расчета пособия

Расчет проводится на основе средней заработной платы сотрудника с учетом коэффициентов страхового стажа:

Определяется средний дневной заработок. Применяется процент выплаты в зависимости от стажа: Менее 5 лет — 60%

5–10 лет — 80%

Более 10 лет — 100% Полученная сумма умножается на количество дней нетрудоспособности.

Пример: сотрудник с 8-летним стажем и средним дневным доходом 10 000 тенге получает 80% от этой суммы за каждый день болезни.

Срок выплаты пособия

После предоставления листа или справки работодателю, пособие должно быть начислено вместе с ближайшей зарплатой или в отдельном порядке в течение 10 рабочих дней.

Совет: контролируйте даты начисления и храните все подтверждающие документы.

Получение дубликата при утере

Если лист потерян или поврежден:

Обратитесь к врачу или в медучреждение, где он был выдан.

Медучреждение оформляет дубликат, который имеет полную юридическую силу.

Электронный вариант можно восстановить через портал госуслуг.

Важно: дубликат позволяет без проблем получить пособие, как если бы оригинал был на руках.