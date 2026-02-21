Дархан Молдаханов возглавил новый Комитет МВД

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов назначил Дархана Молдаханова председателем недавно созданного Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Преобразование департамента в комитет

До недавнего времени Дархан Молдаханов руководил департаментом, который теперь был преобразован в новый комитет. Реформа направлена на усиление контроля и повышения эффективности охранной деятельности в стране.

Согласно сообщению МВД, приказ о назначении подписан лично министром внутренних дел:

"Приказом министра внутренних дел председателем Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД назначен Дархан Молдаханов."

Опыт и квалификация нового руководителя

Дархан Молдаханов обладает значительным практическим и управленческим опытом работы в системе органов внутренних дел. Его профессиональная карьера включает:

Руководство соответствующим департаментом МВД;

Опыт внедрения организационных реформ в сфере охраны;

Управление оперативными и административными процессами в полиции.

Эти навыки стали ключевыми при его назначении на новую должность.

Поддержка со стороны министра МВД

Глава МВД Ержан Саденов высоко оценил компетенции и профессионализм Дархана Молдаханова. Министр подчеркнул его управленческие качества и выразил уверенность в том, что новый председатель сможет успешно реализовать задачи комитета.