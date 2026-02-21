Право на отдых в Казахстане вызвало бурю в соцсетях

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается проект новой редакции Конституции Республики Казахстан. Основной повод — якобы исчезновение слова «ежегодный» из формулировки права на отпуск в пункте 4 статьи 27. Пользователи интернета выразили обеспокоенность, что это может привести к ограничению прав работников, сообщает Lada.kz.
Министерство труда и социальной защиты населения РК официально опровергло эти опасения.
Конституция — это фундаментальный документ, закрепляющий базовые права и свободы граждан. Она определяет принципы, но не детализирует конкретные механизмы их реализации. Именно поэтому:
Конкретные условия предоставления отпусков регулируются Трудовым кодексом РК.
Конституция закрепляет право на отдых как социальное право, гарантированное законом.
Отпуск является лишь одной из форм реализации этого права, а его особенности прописаны в отраслевом законодательстве.
Таким образом, обновление формулировки статьи 27 не отменяет существующие гарантии работников.
Трудовой кодекс РК чётко устанавливает:
Ежегодный оплачиваемый отпуск — его минимальная продолжительность, порядок предоставления и запрет на отказ в отпуске.
Разные виды отпусков — включая социальные и другие законные формы освобождения от работы.
Защиту прав работников — любые изменения в формулировке Конституции не меняют уже закреплённые трудовым законодательством гарантии.
Это означает, что право на ежегодный оплачиваемый отпуск сохраняется полностью.
Проект новой редакции статьи 27 делает формулировку более универсальной и юридически точной. Суть права на отдых остаётся неизменной:
Государство продолжает гарантировать отдых для всех работников.
Обновление текста не влечёт автоматического изменения Трудового кодекса.
Любые спекуляции о «лишении отпуска» являются необоснованными выводами.
Министерство труда и социальной защиты населения призывает граждан:
Ориентироваться только на официальные источники информации.
Воздерживаться от распространения слухов и домыслов в социальных сетях.
Помнить, что трудовые права закреплены как в Конституции, так и в Трудовом кодексе, и остаются полностью защищёнными.
Итог: обновление конституционной формулировки права на отдых не уменьшает гарантии работников. Ежегодный оплачиваемый отпуск остаётся обязательным, а споры вокруг слова «ежегодный» — лишь интернет-миф.
