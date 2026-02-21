Право на отдых в Казахстане вызвало бурю в соцсетях

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается проект новой редакции Конституции Республики Казахстан. Основной повод — якобы исчезновение слова «ежегодный» из формулировки права на отпуск в пункте 4 статьи 27. Пользователи интернета выразили обеспокоенность, что это может привести к ограничению прав работников, сообщает Lada.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения РК официально опровергло эти опасения.

Конституция и трудовые права: что на самом деле меняется

Конституция — это фундаментальный документ, закрепляющий базовые права и свободы граждан. Она определяет принципы, но не детализирует конкретные механизмы их реализации. Именно поэтому:

Конкретные условия предоставления отпусков регулируются Трудовым кодексом РК .

Конституция закрепляет право на отдых как социальное право, гарантированное законом.

Отпуск является лишь одной из форм реализации этого права, а его особенности прописаны в отраслевом законодательстве.

Таким образом, обновление формулировки статьи 27 не отменяет существующие гарантии работников.

Что говорит Трудовой кодекс

Трудовой кодекс РК чётко устанавливает:

Ежегодный оплачиваемый отпуск — его минимальная продолжительность, порядок предоставления и запрет на отказ в отпуске. Разные виды отпусков — включая социальные и другие законные формы освобождения от работы. Защиту прав работников — любые изменения в формулировке Конституции не меняют уже закреплённые трудовым законодательством гарантии.

Это означает, что право на ежегодный оплачиваемый отпуск сохраняется полностью.

Почему формулировка без слова «ежегодный» юридически корректна

Проект новой редакции статьи 27 делает формулировку более универсальной и юридически точной. Суть права на отдых остаётся неизменной:

Государство продолжает гарантировать отдых для всех работников .

Обновление текста не влечёт автоматического изменения Трудового кодекса .

Любые спекуляции о «лишении отпуска» являются необоснованными выводами.

Рекомендации для граждан

Министерство труда и социальной защиты населения призывает граждан:

Ориентироваться только на официальные источники информации.

Воздерживаться от распространения слухов и домыслов в социальных сетях.

Помнить, что трудовые права закреплены как в Конституции, так и в Трудовом кодексе, и остаются полностью защищёнными.

Итог: обновление конституционной формулировки права на отдых не уменьшает гарантии работников. Ежегодный оплачиваемый отпуск остаётся обязательным, а споры вокруг слова «ежегодный» — лишь интернет-миф.