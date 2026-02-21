«Позитив» с авансом: за какие заслуги S&P выдало Казахстану кредит доверия

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне «BBB-» . Особое значение имеет сохранение прогноза «Позитивный» , что указывает на высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Аналогично были подтверждены краткосрочный рейтинг (A-3) и высшая оценка по национальной шкале (kzAAA), сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство экономики.

Фото: pixabay

Фундамент стабильности: резервы и диверсификация

Решение аналитиков базируется на нескольких «столпах» казахстанской экономики:

Фискальная подушка: Страна сохраняет значительные ликвидные активы в Национальном фонде и высокие золотовалютные резервы ($65,4 млрд к концу 2025 года).

Структурные сдвиги: Впервые за долгое время доля обрабатывающей промышленности (12,7% ВВП) стабильно превышает долю горнодобывающего сектора, что свидетельствует о реальных успехах в диверсификации.

Инвестиционный фокус: Программы холдинга «Байтерек» позволяют поддерживать уровень инвестиций в ВВП на высокой отметке в 30%.

Бюджетная стратегия: налоги и экономия

Агентство ожидает, что правительство продолжит курс на оздоровление финансов. Ключевыми инструментами станут:

Налоговая реформа: Повышение НДС и подоходного налога должно расширить «ненефтяные» доходы казны. Однако S&P проявляет осторожность, закладывая в прогноз лишь 70-80% от ожидаемых сборов. Снижение дефицита: Ожидается, что жесткий контроль расходов позволит сократить дефицит бюджета до 1,5–2,5% в ближайшие три года. Долговая нагрузка: Серьезным вызовом остается стоимость обслуживания долга. Из-за высоких ставок расходы на выплаты по займам съедают более 10% доходов бюджета (в 2019 году этот показатель был вдвое меньше).

Нефтяной сектор и внешние риски

Несмотря на геополитическую турбулентность и атаки на инфраструктуру в начале 2026 года, S&P прогнозирует лишь умеренное снижение добычи нефти (до 96 млн тонн).

Критическая уязвимость: Около 80% экспорта нефти по-прежнему зависит от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Альтернативные маршруты пока не обладают достаточной мощностью, чтобы заменить это направление.

Также отмечены трения с ОПЕК+: фактическая добыча в РК (1,93 млн барр/сут) существенно превышает установленные квоты (1,53 млн барр/сут), что создает определенное дипломатическое и экономическое давление.

Новые неопределенности: АЭС и инфляция

Среди факторов, которые могут «притормозить» рост, выделяются:

Инфляционное давление: Цены останутся высокими в течение 2026 года, а снижение ожидается не ранее 2028-го.

Энергетический вопрос: Планы по строительству АЭС стоимостью $14-15 млрд за каждую станцию пока не имеют прозрачной финансовой модели, что аналитики трактуют как риск для долгосрочной стабильности.

Условия для изменения рейтинга

Рейтинг может вырасти, если:

Будет доказана эффективность новых налоговых мер.

Стоимость обслуживания госдолга стабилизируется.

Фискальные резервы продолжат рост.

Рейтинг может упасть, если: