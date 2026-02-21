18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.02.2026, 17:04

«Позитив» с авансом: за какие заслуги S&P выдало Казахстану кредит доверия

Новости Казахстана 0 411

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне «BBB-». Особое значение имеет сохранение прогноза «Позитивный», что указывает на высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Аналогично были подтверждены краткосрочный рейтинг (A-3) и высшая оценка по национальной шкале (kzAAA), сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство экономики.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Фундамент стабильности: резервы и диверсификация

Решение аналитиков базируется на нескольких «столпах» казахстанской экономики:

  • Фискальная подушка: Страна сохраняет значительные ликвидные активы в Национальном фонде и высокие золотовалютные резервы ($65,4 млрд к концу 2025 года).

  • Структурные сдвиги: Впервые за долгое время доля обрабатывающей промышленности (12,7% ВВП) стабильно превышает долю горнодобывающего сектора, что свидетельствует о реальных успехах в диверсификации.

  • Инвестиционный фокус: Программы холдинга «Байтерек» позволяют поддерживать уровень инвестиций в ВВП на высокой отметке в 30%.

Бюджетная стратегия: налоги и экономия

Агентство ожидает, что правительство продолжит курс на оздоровление финансов. Ключевыми инструментами станут:

  1. Налоговая реформа: Повышение НДС и подоходного налога должно расширить «ненефтяные» доходы казны. Однако S&P проявляет осторожность, закладывая в прогноз лишь 70-80% от ожидаемых сборов.

  2. Снижение дефицита: Ожидается, что жесткий контроль расходов позволит сократить дефицит бюджета до 1,5–2,5% в ближайшие три года.

  3. Долговая нагрузка: Серьезным вызовом остается стоимость обслуживания долга. Из-за высоких ставок расходы на выплаты по займам съедают более 10% доходов бюджета (в 2019 году этот показатель был вдвое меньше).

Нефтяной сектор и внешние риски

Несмотря на геополитическую турбулентность и атаки на инфраструктуру в начале 2026 года, S&P прогнозирует лишь умеренное снижение добычи нефти (до 96 млн тонн).

Критическая уязвимость: Около 80% экспорта нефти по-прежнему зависит от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Альтернативные маршруты пока не обладают достаточной мощностью, чтобы заменить это направление.

Также отмечены трения с ОПЕК+: фактическая добыча в РК (1,93 млн барр/сут) существенно превышает установленные квоты (1,53 млн барр/сут), что создает определенное дипломатическое и экономическое давление.

Новые неопределенности: АЭС и инфляция

Среди факторов, которые могут «притормозить» рост, выделяются:

  • Инфляционное давление: Цены останутся высокими в течение 2026 года, а снижение ожидается не ранее 2028-го.

  • Энергетический вопрос: Планы по строительству АЭС стоимостью $14-15 млрд за каждую станцию пока не имеют прозрачной финансовой модели, что аналитики трактуют как риск для долгосрочной стабильности.

Условия для изменения рейтинга

Рейтинг может вырасти, если:

  • Будет доказана эффективность новых налоговых мер.

  • Стоимость обслуживания госдолга стабилизируется.

  • Фискальные резервы продолжат рост.

Рейтинг может упасть, если:

  • Произойдет затяжной обвал цен на нефть.

  • Случатся масштабные сбои в работе КТК.

  • Ликвидные активы правительства начнут резко сокращаться.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь