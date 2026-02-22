18+
21.02.2026, 19:50

Назван единственный регион в Казахстане, где таксисты забыли поднять цены

Новости Казахстана 0 636

Рынок пассажирских перевозок в Казахстане демонстрирует резкий рост тарифов. Согласно свежим данным аналитиков Energyprom.kz, по итогам прошедшего года стоимость услуг такси увеличилась на 17%. Этот показатель существенно превышает динамику 2024 года, когда рост цен ограничился скромными 8,4%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Динамика цен: рекордный июнь и «спокойный» август

На протяжении всего года стоимость поездок демонстрировала восходящий тренд. Практически ежемесячно тарифы обновляли максимумы. Пик подорожания пришелся на июнь — тогда цены подскочили сразу на 4,7%. Единственная передышка для кошельков казахстанцев случилась в августе, когда было зафиксировано символическое снижение стоимости на 0,3%.

География цен: где дороже всего?

Ситуация в регионах неоднородна. Настоящий ценовой «взрыв» произошел в Туркестанской области, где тарифы выросли на рекордные 42,9%. В антилидерах также оказались:

  • Акмолинская область: +37,7%

  • Жетысуская область: +21,2%

Оазисом стабильности осталась лишь Павлодарская область — здесь ценники не изменились. Минимальный рост зафиксирован в Актюбинской (2,7%) и Западно-Казахстанской (3,3%) областях.

Спрос и выручка: такси популярно как никогда

Несмотря на удорожание, казахстанцы не спешат отказываться от комфортных поездок. Спрос на услуги только растет:

  • За 2025 год такси воспользовались 174,5 млн человек.

  • Общая выручка перевозчиков за год достигла 186,1 млрд тенге.

  • Тренд сохраняется и в 2026 году: только за январь перевезено почти 23 млн пассажиров.

Средний чек: Караганда обошла столицы

Средняя стоимость одной поездки по стране зафиксирована на уровне 1 100 тенге. Интересно, что мегаполисы — Алматы и Астана — со средним чеком в 1 400 тенге не стали самыми дорогими городами. Первенство удерживает Карагандинская область, где средняя поездка обходится в 1 500 тенге. Самые бюджетные тарифы сохраняются в Кызылординской области — всего 540 тенге.

