Казахстанский чемпион дисквалифицирован за допинг

Казахстанская федерация профессионального бокса (КФПБ) завершила рассмотрение резонансного допингового дела, в центре которого оказался чемпион мира Жанибек Алимханулы. Решение комиссии стало итогом нескольких недель тщательного разбирательства, которое привлекло внимание как отечественных, так и международных спортивных сообществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

© Фото : соцсети

Заседание дисциплинарной комиссии: детали расследования

Президент КФПБ Рахимжан Ерденбеков сообщил, что заседание комиссии прошло 18 февраля 2026 года. В ходе него были рассмотрены все обстоятельства выявления мельдония в пробе спортсмена.

— Комиссия установила, что наличие вещества было связано исключительно с необходимостью экстренной медицинской помощи и не имело целью получения спортивного преимущества, — подчеркнул Ерденбеков.

Действия Жанибека были квалифицированы как непреднамеренная небрежность, что сыграло ключевую роль при определении дисциплинарных мер.

Меры дисциплинарного характера: строгие, но справедливые

Согласно международным антидопинговым стандартам, КФПБ вынесла следующие меры:

Дисквалификация : отстранение от соревнований на 6 месяцев со 2 декабря 2025 года.

Штрафные санкции , направленные на укрепление дисциплины спортсмена.

Обязательное обучение : прохождение специализированного антидопингового образовательного курса.

Контроль после дисквалификации: повторное допинг-тестирование по истечении срока отстранения.

Эти меры направлены на обеспечение прозрачности и честной игры, а также на предотвращение подобных случаев в будущем.

Международный резонанс: доверие профессиональному боксу Казахстана

Все материалы дела были переданы международным организациям: WBO, IBF, Top Rank и VADA.

— WBO уже приняла решение на основе выводов комиссии КФПБ, что подтверждает объективность расследования и высокий уровень доверия к казахстанской федерации, — отметили в КФПБ.

Федерация продолжает поддерживать тесный контакт с IBF и ожидает аналогичного подтверждения.

Такой подход демонстрирует, что казахстанский профессиональный бокс готов работать по самым строгим международным стандартам и не идет на компромисс с правилами.

Сам спортсмен комментирует: план возвращения на ринг

Жанибек Алимханулы выразил удовлетворение решением комиссии и подтвердил, что не собирается терять темп карьеры:

— Мы сохранили наш чемпионский титул WBO! Вернемся на ринг в декабре! Спасибо всем за поддержку! — написал чемпион в социальных сетях.

Таким образом, казахстанский боксер сохраняет не только титул, но и репутацию, а история с мельдонием стала скорее предупреждением и уроком для всех спортсменов о внимательном отношении к медицинским препаратам.