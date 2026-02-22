Турлов купил «Шахтер», Ломтадзе — «Женис»: кто заберет «Атырау» и побьет ли сделка рекорд «Актобе»?

Футбольный клуб «Атырау» официально выставлен на торги. В настоящий момент клуб полностью принадлежит государству, однако вскоре у него может появиться частный владелец, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Стартовая цена лота — 175,6 млн тенге за 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Областная футбольная команда «Атырау». Оценщик ТОО «Независимый оценочно-юридический центр» определил рыночную стоимость клуба в 250,8 млн тенге, при балансовой стоимости активов 153,6 млн тенге.
Торги пройдут 10 марта 2026 года, а заявки на участие уже принимаются. Интересно, что продажа возможна даже единственному участнику.
Рынок футбольных клубов Казахстана активно привлекает крупных инвесторов:
ФК «Шахтер» (Караганда) — куплен Тимуром Турловым за 55,3 млн тенге.
ФК «Актобе» (Актобе) — приобрел Нурлан Артыкбаев за 364 млн тенге.
Эти сделки показывают, что потенциал инвестиций в спорт может значительно превышать стартовую цену лота.
Покупка «Атырау» сопровождается целым списком требований — 27 пунктов, среди которых:
Создание футбольной академии стоимостью не менее 1 млрд тенге за счет собственных средств инвестора. Академия должна включать: открытые и закрытые поля, тренерские комнаты, медицинский блок, душевые, а также жилое помещение для не менее 50 спортсменов. На реализацию отводится три года, а проектно-сметная документация должна быть готова в течение года.
Поддержка инфраструктуры: стадион «Мунайшы» на 8660 мест и тренировочные объекты должны содержаться в надлежащем состоянии.
Финансовая прозрачность: ежегодный аудит доходов и расходов, комплексный отчет для госорганов.
Социальная миссия: в футбольном центре должны обучаться не менее 1000 человек за три года, с системным привлечением местных воспитанников в основной состав команд.
Сохранение бренда: название, цвета и эмблема клуба не могут быть изменены без согласования с уполномоченным органом.
ФК «Атырау» был основан в 1980 году под названием «Прикаспиец».
В 2000 году клуб стал «Ак Жайык».
С 2001 года носит современное название «Атырау».
Серебряный призер РК — 2001, 2002.
Обладатель Кубка РК — 2009.
На сегодня «Атырау» занимает 13-е место в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги.
В Казахстане ряд клубов уже перешли в руки частных инвесторов:
«Кайсар» (Кызылорда) — Исламгали Козбаков, TAU Group Ltd, инвестиции 12 млрд тенге.
«Кызыл-Жар» (Петропавловск) — Сергей Кан, обязательные инвестиции не менее 1 млрд тенге ежегодно.
«Женис» (Астана) — Михаил Ломтадзе, инвестиции в академию — 16 млрд тенге.
«Актобе» (Актобе) — Нурлан Артыкбаев, инвестиции пока не раскрыты.
«Шахтер» (Караганда) — Тимур Турлов, 18,5 млрд тенге.
«Ордабасы» (Шымкент) — Шахмурат Муталип, приватизация меморандум 16 февраля 2026.
«Окжетпес» (Кокшетау) — Иван Сауэр, поддержка через общественный фонд.
Владельцу «Атырау» придется не просто купить клуб, но и:
Инвестировать в инфраструктуру и академию.
Создать систему обучения и продвижения местных игроков.
Обеспечить прозрачное и эффективное управление.
Таким образом, покупка футбольного клуба в Казахстане сегодня — это не только инвестиции, но и социальная и спортивная ответственность.
