22.02.2026, 10:36

Турлов купил «Шахтер», Ломтадзе — «Женис»: кто заберет «Атырау» и побьет ли сделка рекорд «Актобе»?

Новости Казахстана 0 404

Футбольный клуб «Атырау» официально выставлен на торги. В настоящий момент клуб полностью принадлежит государству, однако вскоре у него может появиться частный владелец, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"
Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Стартовая цена лота — 175,6 млн тенге за 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Областная футбольная команда «Атырау». Оценщик ТОО «Независимый оценочно-юридический центр» определил рыночную стоимость клуба в 250,8 млн тенге, при балансовой стоимости активов 153,6 млн тенге.

Торги пройдут 10 марта 2026 года, а заявки на участие уже принимаются. Интересно, что продажа возможна даже единственному участнику.

Опыт предыдущих сделок с клубами

Рынок футбольных клубов Казахстана активно привлекает крупных инвесторов:

  • ФК «Шахтер» (Караганда) — куплен Тимуром Турловым за 55,3 млн тенге.

  • ФК «Актобе» (Актобе) — приобрел Нурлан Артыкбаев за 364 млн тенге.

Эти сделки показывают, что потенциал инвестиций в спорт может значительно превышать стартовую цену лота.

Строгие условия для нового владельца

Покупка «Атырау» сопровождается целым списком требований — 27 пунктов, среди которых:

  • Создание футбольной академии стоимостью не менее 1 млрд тенге за счет собственных средств инвестора. Академия должна включать: открытые и закрытые поля, тренерские комнаты, медицинский блок, душевые, а также жилое помещение для не менее 50 спортсменов. На реализацию отводится три года, а проектно-сметная документация должна быть готова в течение года.

  • Поддержка инфраструктуры: стадион «Мунайшы» на 8660 мест и тренировочные объекты должны содержаться в надлежащем состоянии.

  • Финансовая прозрачность: ежегодный аудит доходов и расходов, комплексный отчет для госорганов.

  • Социальная миссия: в футбольном центре должны обучаться не менее 1000 человек за три года, с системным привлечением местных воспитанников в основной состав команд.

  • Сохранение бренда: название, цвета и эмблема клуба не могут быть изменены без согласования с уполномоченным органом.

История и достижения клуба

ФК «Атырау» был основан в 1980 году под названием «Прикаспиец».

  • В 2000 году клуб стал «Ак Жайык».

  • С 2001 года носит современное название «Атырау».

  • Серебряный призер РК — 2001, 2002.

  • Обладатель Кубка РК — 2009.

На сегодня «Атырау» занимает 13-е место в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги.

Приватизация футбола: хронология новых владельцев

В Казахстане ряд клубов уже перешли в руки частных инвесторов:

  • «Кайсар» (Кызылорда) — Исламгали Козбаков, TAU Group Ltd, инвестиции 12 млрд тенге.

  • «Кызыл-Жар» (Петропавловск) — Сергей Кан, обязательные инвестиции не менее 1 млрд тенге ежегодно.

  • «Женис» (Астана) — Михаил Ломтадзе, инвестиции в академию — 16 млрд тенге.

  • «Актобе» (Актобе) — Нурлан Артыкбаев, инвестиции пока не раскрыты.

  • «Шахтер» (Караганда) — Тимур Турлов, 18,5 млрд тенге.

  • «Ордабасы» (Шымкент) — Шахмурат Муталип, приватизация меморандум 16 февраля 2026.

  • «Окжетпес» (Кокшетау) — Иван Сауэр, поддержка через общественный фонд.

К чему готовится новый инвестор?

Владельцу «Атырау» придется не просто купить клуб, но и:

  • Инвестировать в инфраструктуру и академию.

  • Создать систему обучения и продвижения местных игроков.

  • Обеспечить прозрачное и эффективное управление.

Таким образом, покупка футбольного клуба в Казахстане сегодня — это не только инвестиции, но и социальная и спортивная ответственность.

