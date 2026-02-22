Авторынок Казахстана нажал на тормоза: что ждёт покупателей

Рынок автокредитования в Казахстане, переживший стремительный рост в последние годы, постепенно выходит из эйфории. Эксперты считают, что бум автозаймов подходит к концу, а прежние темпы выдач вряд ли повторятся, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Главный аналитик аналитического центра АФК Рамазан Досов поясняет, что впечатляющий рост автокредитов в последние годы объясняется сочетанием нескольких факторов:
Эффект низкой базы прошлых лет – предыдущие показатели были существенно ниже текущих, что создавало «искусственный» рост.
Высокий нереализованный спрос на обновление автопарка – многие семьи и предприниматели откладывали покупку нового автомобиля.
Активные маркетинговые кампании банков и автодилеров с расширением продуктовой линейки.
Временное снижение эффективных ставок, стимулировавшее поток заявок.
Досов уточнил, что ставки по автокредитам колебались: в начале прошлого года они составляли 19,7%, опустились до 14,8% к середине 2025 года, а к концу года снова поднялись до 19,8%. Доля машин, приобретаемых в кредит, увеличилась с 53% в I квартале до 80% в III квартале 2025 года.
Рост автокредитов поддерживался не только маркетинговыми факторами, но и макроэкономической ситуацией:
Рост занятости населения – +96 тыс. за девять месяцев 2025 года.
Увеличение зарплат – +10% за год.
Рост локального производства автомобилей – до 106,7 тыс. единиц, что расширило предложение на рынке.
Автомобиль всё чаще рассматривается не просто как потребительская покупка, но и как инструмент для получения дохода, что поддерживало спрос даже на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.
По словам аналитика, темпы расширения автокредитного портфеля постепенно снижаются:
В 2023 году рост составил 74%,
В 2024 году – 53%,
В 2025 году – 42%.
Хотя общий спрос остаётся высоким, рынок постепенно насыщается, а эффект низкой базы прошлых лет исчерпывается. Портфель автокредитов вырос с 1 трлн тенге в начале 2023 года до 4 трлн тенге в 2025-м.
Эксперт предупреждает о потенциальных угрозах:
Для клиентов – рост долговой нагрузки, так как автомобиль быстро теряет стоимость, и при снижении доходов часть заемщиков может столкнуться с трудностями обслуживания кредита.
Для банков – высокая концентрация портфеля в одном сегменте повышает чувствительность к колебаниям авторынка.
Тем не менее, текущая структура рынка позволяет контролировать риски:
Доля одобренных заявок – 16,5%, ниже среднего уровня по розничным кредитам (27,1%).
Просроченная задолженность по автокредитам – 3,3%, что ниже среднего по рознице (4,0%).
Наличие залога дисциплинирует заемщиков и снижает вероятность дефолта.
Банки учитывают эти факторы в кредитной политике, оценивают платежеспособность клиентов и мониторят качество портфеля, что позволяет удерживать уровень просрочек под контролем.
По мнению Рамазана Досова, текущие темпы роста скорее отражают нормализацию рынка после периода ускоренного расширения, чем устойчивую долгосрочную тенденцию.
Основные причины будущего замедления:
Исчерпание эффекта низкой базы,
Насыщение рынка,
Более строгая оценка платежеспособности заемщиков,
Возможное влияние стоимости фондирования и уровня доходов населения.
Таким образом, повторение стремительных темпов прошлых лет маловероятно, а рынок автокредитования в Казахстане постепенно вступает в фазу стабилизации.
