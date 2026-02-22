18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
22.02.2026, 11:12

Авторынок Казахстана нажал на тормоза: что ждёт покупателей

Новости Казахстана 0 1 031

Рынок автокредитования в Казахстане, переживший стремительный рост в последние годы, постепенно выходит из эйфории. Эксперты считают, что бум автозаймов подходит к концу, а прежние темпы выдач вряд ли повторятся, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Рост автокредитов: иллюзия ускорения

Главный аналитик аналитического центра АФК Рамазан Досов поясняет, что впечатляющий рост автокредитов в последние годы объясняется сочетанием нескольких факторов:

  • Эффект низкой базы прошлых лет – предыдущие показатели были существенно ниже текущих, что создавало «искусственный» рост.

  • Высокий нереализованный спрос на обновление автопарка – многие семьи и предприниматели откладывали покупку нового автомобиля.

  • Активные маркетинговые кампании банков и автодилеров с расширением продуктовой линейки.

  • Временное снижение эффективных ставок, стимулировавшее поток заявок.

Досов уточнил, что ставки по автокредитам колебались: в начале прошлого года они составляли 19,7%, опустились до 14,8% к середине 2025 года, а к концу года снова поднялись до 19,8%. Доля машин, приобретаемых в кредит, увеличилась с 53% в I квартале до 80% в III квартале 2025 года.

Автомобиль как инструмент дохода и влияние макроэкономики

Рост автокредитов поддерживался не только маркетинговыми факторами, но и макроэкономической ситуацией:

  • Рост занятости населения – +96 тыс. за девять месяцев 2025 года.

  • Увеличение зарплат – +10% за год.

  • Рост локального производства автомобилей – до 106,7 тыс. единиц, что расширило предложение на рынке.

Автомобиль всё чаще рассматривается не просто как потребительская покупка, но и как инструмент для получения дохода, что поддерживало спрос даже на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Замедление темпов роста: цифры говорят сами за себя

По словам аналитика, темпы расширения автокредитного портфеля постепенно снижаются:

  • В 2023 году рост составил 74%,

  • В 2024 году – 53%,

  • В 2025 году – 42%.

Хотя общий спрос остаётся высоким, рынок постепенно насыщается, а эффект низкой базы прошлых лет исчерпывается. Портфель автокредитов вырос с 1 трлн тенге в начале 2023 года до 4 трлн тенге в 2025-м.

Риски для заемщиков и банков

Эксперт предупреждает о потенциальных угрозах:

  • Для клиентов – рост долговой нагрузки, так как автомобиль быстро теряет стоимость, и при снижении доходов часть заемщиков может столкнуться с трудностями обслуживания кредита.

  • Для банков – высокая концентрация портфеля в одном сегменте повышает чувствительность к колебаниям авторынка.

Тем не менее, текущая структура рынка позволяет контролировать риски:

  • Доля одобренных заявок – 16,5%, ниже среднего уровня по розничным кредитам (27,1%).

  • Просроченная задолженность по автокредитам – 3,3%, что ниже среднего по рознице (4,0%).

  • Наличие залога дисциплинирует заемщиков и снижает вероятность дефолта.

Банки учитывают эти факторы в кредитной политике, оценивают платежеспособность клиентов и мониторят качество портфеля, что позволяет удерживать уровень просрочек под контролем.

Перспективы автокредитования: будет ли повторение бумов?

По мнению Рамазана Досова, текущие темпы роста скорее отражают нормализацию рынка после периода ускоренного расширения, чем устойчивую долгосрочную тенденцию.

Основные причины будущего замедления:

  • Исчерпание эффекта низкой базы,

  • Насыщение рынка,

  • Более строгая оценка платежеспособности заемщиков,

  • Возможное влияние стоимости фондирования и уровня доходов населения.

Таким образом, повторение стремительных темпов прошлых лет маловероятно, а рынок автокредитования в Казахстане постепенно вступает в фазу стабилизации.

