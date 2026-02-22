18+
22.02.2026, 12:22

Казахстан предлагает деньги и коров за новый адрес

Новости Казахстана 0 601

В Семей стартовала необычная инициатива: жителям города предлагают финансовую и имущественную поддержку за переезд в сельскую местность. Проект рассчитан на несколько лет и призван вдохнуть новую жизнь в аулы области, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Речь идет не просто о разовой выплате, а о комплексной программе, которая включает жилье, поддержку бизнеса и даже скот для ведения хозяйства.

Деньги, жилье и скот: что предлагают переселенцам

Городским семьям, решившим сменить ритм мегаполиса на размеренную сельскую жизнь, обещают серьезный пакет поддержки.

Финансовая помощь

  • До 1,5 миллиона тенге на первоначальный взнос.

  • Гранты для запуска собственного дела.

  • Льготные кредиты под 6% годовых сроком до 10 лет.

Таким образом власти стремятся снять главный барьер — страх перед финансовой нестабильностью при переезде.

Старт для фермерства

В отдельных сельских округах условия выглядят еще более привлекательными. Так, по словам акима Медеуского сельского округа Абайского района Еркебулана Кенесбекулы:

  • семьям предоставят жилье;

  • выделят 10 коров и одну лошадь;

  • обеспечат постоянной работой.

Фактически речь идет о готовом старте для ведения животноводства и постепенного выхода на устойчивый доход.

Почему власти делают ставку на переселение

Сегодня в область Абай проживает более 600 тысяч человек. Из них около 222 тысяч — сельские жители. Власти считают, что потенциал развития аулов используется не в полной мере.

Цель программы — не просто сохранить текущую численность сельчан, а:

  • увеличить население сел;

  • оживить экономику районов;

  • создать новые рабочие места;

  • модернизировать инфраструктуру.

Аким области Берик Уали подчеркнул, что перед регионом стоят масштабные задачи: улучшить качество жизни сельчан и повысить инвестиционную привлекательность аулов.

«За 10 лет — ни одного нового жителя»

В некоторых сельских округах ситуация критическая. Как отметил аким Шугылбайского сельского округа Кокпектинского района Нурлан Назарханов, в прошлом году в аул переехали всего две семьи — и это стало настоящим событием.

За последние десять лет притока новых жителей там практически не было.

Именно поэтому инициатива воспринимается не как формальная программа, а как шанс изменить демографическую динамику.

Кто в приоритете

Особое внимание уделяется:

  • семьям с детьми школьного возраста;

  • тем, кто готов работать в сельском хозяйстве;

  • предпринимателям, желающим открыть собственное дело.

Таким образом власти рассчитывают не просто «заселить» дома, а сформировать устойчивые и экономически активные сообщества.

Проект до 2028 года: что дальше

Программа рассчитана до 2028 года. За это время планируется:

  • укрепить сельскую экономику;

  • повысить уровень занятости;

  • улучшить инфраструктуру населенных пунктов;

  • создать условия, при которых переезд в аул станет осознанным выбором, а не вынужденной мерой.

Перед районными акимами поставлена четкая задача — обеспечить практическую реализацию инициативы, а не ограничиться формальными отчетами.

Переезд как инвестиция в будущее

Инициатива из Семея показывает новый подход к развитию регионов: вместо оттока населения — стимулирование обратного движения.

Для одних это возможность начать собственное дело с минимальными рисками, для других — шанс обеспечить детям более спокойную среду и жилье.

Главный вопрос теперь в том, сколько горожан решатся обменять городские удобства на сельские перспективы — пусть и с миллионом в придачу.

