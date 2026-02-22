Казахстан предлагает деньги и коров за новый адрес

В Семей стартовала необычная инициатива: жителям города предлагают финансовую и имущественную поддержку за переезд в сельскую местность. Проект рассчитан на несколько лет и призван вдохнуть новую жизнь в аулы области, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz .

Речь идет не просто о разовой выплате, а о комплексной программе, которая включает жилье, поддержку бизнеса и даже скот для ведения хозяйства.

Деньги, жилье и скот: что предлагают переселенцам

Городским семьям, решившим сменить ритм мегаполиса на размеренную сельскую жизнь, обещают серьезный пакет поддержки.

Финансовая помощь

До 1,5 миллиона тенге на первоначальный взнос.

Гранты для запуска собственного дела.

Льготные кредиты под 6% годовых сроком до 10 лет.

Таким образом власти стремятся снять главный барьер — страх перед финансовой нестабильностью при переезде.

Старт для фермерства

В отдельных сельских округах условия выглядят еще более привлекательными. Так, по словам акима Медеуского сельского округа Абайского района Еркебулана Кенесбекулы:

семьям предоставят жилье;

выделят 10 коров и одну лошадь ;

обеспечат постоянной работой.

Фактически речь идет о готовом старте для ведения животноводства и постепенного выхода на устойчивый доход.

Почему власти делают ставку на переселение

Сегодня в область Абай проживает более 600 тысяч человек. Из них около 222 тысяч — сельские жители. Власти считают, что потенциал развития аулов используется не в полной мере.

Цель программы — не просто сохранить текущую численность сельчан, а:

увеличить население сел;

оживить экономику районов;

создать новые рабочие места;

модернизировать инфраструктуру.

Аким области Берик Уали подчеркнул, что перед регионом стоят масштабные задачи: улучшить качество жизни сельчан и повысить инвестиционную привлекательность аулов.

«За 10 лет — ни одного нового жителя»

В некоторых сельских округах ситуация критическая. Как отметил аким Шугылбайского сельского округа Кокпектинского района Нурлан Назарханов, в прошлом году в аул переехали всего две семьи — и это стало настоящим событием.

За последние десять лет притока новых жителей там практически не было.

Именно поэтому инициатива воспринимается не как формальная программа, а как шанс изменить демографическую динамику.

Кто в приоритете

Особое внимание уделяется:

семьям с детьми школьного возраста;

тем, кто готов работать в сельском хозяйстве;

предпринимателям, желающим открыть собственное дело.

Таким образом власти рассчитывают не просто «заселить» дома, а сформировать устойчивые и экономически активные сообщества.

Проект до 2028 года: что дальше

Программа рассчитана до 2028 года. За это время планируется:

укрепить сельскую экономику;

повысить уровень занятости;

улучшить инфраструктуру населенных пунктов;

создать условия, при которых переезд в аул станет осознанным выбором, а не вынужденной мерой.

Перед районными акимами поставлена четкая задача — обеспечить практическую реализацию инициативы, а не ограничиться формальными отчетами.

Переезд как инвестиция в будущее

Инициатива из Семея показывает новый подход к развитию регионов: вместо оттока населения — стимулирование обратного движения.

Для одних это возможность начать собственное дело с минимальными рисками, для других — шанс обеспечить детям более спокойную среду и жилье.

Главный вопрос теперь в том, сколько горожан решатся обменять городские удобства на сельские перспективы — пусть и с миллионом в придачу.