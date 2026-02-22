Безоружные дети: как подросткам выжить в Казахстане

После попытки похищения 13-летней девочки в Таразе общественность снова заговорила о безопасности детей. Родители и эксперты обсуждают, какими средствами подростки могут защищаться в опасной ситуации и где проходят границы закона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Что случилось в Таразе

16 февраля возле остановки в Таразе неизвестные попытались насильно увезти 13-летнюю девочку на машине. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спасение произошло благодаря случайному прохожему, который вмешался, после чего злоумышленники скрылись. Позже их задержала полиция, а мужчина, спасший ребёнка, был награждён.

Этот случай вызвал волну вопросов: как школьники могут защитить себя и какие средства для этого закон разрешает использовать.

Закон и средства самообороны

Министерство внутренних дел Казахстана разъяснило, что популярные средства защиты строго регулируются законом.

Электрошокеры относятся к категории «электрического оружия». Их разрешено приобретать и носить только совершеннолетним, с регистрацией и официальным разрешением.

Перцовые баллончики и аэрозольные распылители классифицируются как гражданское оружие самообороны. Их продажа также разрешена только лицам старше 18 лет после инструктажа продавца, но без регистрации.

«Реализация и ношение указанных видов оружия несовершеннолетним лицам не допускается», – подчеркнули в МВД.

Возможные последствия для подростка

Если несовершеннолетний применяет перцовый баллончик или электрошокер, это может квалифицироваться как хулиганство или причинение вреда здоровью.

До 16 лет ответственность несут родители или законные представители за ненадлежащее воспитание.

После 16 лет подросток сам может быть привлечён к административной ответственности.

Таким образом, даже попытка защитить себя опасными средствами может обернуться проблемами с законом.

Как школьнику защищаться: безопасные альтернативы

Юристы отмечают, что подростки должны использовать безопасные средства, которые не создают риск травм:

Звуковые сигнализации и сирены;

Свистки и мощные фонарики;

Навыки физического отпора в рамках необходимой обороны.

Мадина Сапинова, юрист, отмечает:

«Право на защиту существует всегда, но оно ограничено безопасными средствами и действиями. Применение опасных предметов – баллончиков с бытовой химией, ножей, кастетов или электрошокеров – для подростка до 18 лет нарушает закон и может повлечь ответственность».

Разные мнения среди юристов

Юрист Сергей Уткин выражает более либеральную позицию. По его мнению, закон не запрещает подростку носить средства самообороны, если их передали родители и предварительно обучили.

«Если подросток применит средство в нарушение закона, ответственность могут нести родители, которые передали его без должного инструктажа», – поясняет эксперт.

Он также ссылается на Конституцию, где закреплено право на необходимую оборону для всех, включая подростков. По его мнению, ограничение связано только с возрастом приобретения, а не с самим фактом защиты.

Почему безопасные средства могут быть эффективнее

Наличие хотя бы простых средств защиты, таких как свисток или фонарик, может отпугнуть потенциального злоумышленника. Юрист подчеркивает, что демонстрация готовности защищаться снижает вероятность нападения.

«Право на самооборону с разрешёнными средствами помогает ограничить преступность. Если подросток может применить, например, перцовый баллончик, потенциальный преступник может просто отказаться от нападения», – заключает эксперт.

