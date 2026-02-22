18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.02.2026, 15:22

Экстренные меры: отказ от вакцинации закрыл двери школ и больниц для непривитых казахстанцев

Новости Казахстана 0 335

В Казахстане официально вступили в силу экстренные санитарные меры, направленные на купирование вспышки кори. Соответствующее постановление подписала Главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова. Документ вводит серьезные ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию, и меняет протоколы работы образовательных и медицинских учреждений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Эпидемиологическая ситуация: цифры и факты

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала 2026 года в республике зафиксировано 3343 случая заражения. Ситуация осложняется тем, что основная масса заболевших — это дети (более 84%).

Статистика по группам риска:

  • 77,6% заболевших детей не имели прививок.

  • Из них 1448 человек — это дети, чьи родители сознательно отказались от вакцинации.

  • Около 12% заболевших не имеют данных о своем прививочном статусе.

Новые правила госпитализации и посещения школ

Главное новшество касается доступа к медицинским и образовательным услугам. Теперь наличие прививки становится критическим фактором:

  • Плановая госпитализация: Дети смогут лечь в стационар только при наличии документально подтвержденной прививки против кори, краснухи и паротита (ККП), сделанной как минимум за 21 день до поступления. Исключение составляют только дети с официальным медицинским медотводом.

  • Образование и детсады: В дошкольных учреждениях вводится строгий лимит — общее количество привитых детей в группе должно быть не менее 90%. Если в школе или саду фиксируется хотя бы один случай кори, всех непривитых детей будут немедленно отстранять от занятий.

  • «Утренние фильтры»: Педагоги и воспитатели обязаны проводить ежедневный осмотр. Лица с любыми симптомами ОРВИ или подозрением на корь к занятиям и работе не допускаются.

Расширение программы вакцинации

Власти инициировали «наверстывающую иммунизацию», чтобы создать коллективный иммунитет. Вакцинации подлежат:

  1. Младенцы в возрасте от 6 до 11 месяцев.

  2. Дети от 2 до 5 лет и подростки от 7 до 18 лет, пропустившие прививки по графику.

  3. Медицинские работники в возрасте до 30 лет (если нет данных о вакцинации).

Контроль и ответственность

Департаментам санэпидконтроля поручено установить тотальный надзор за очагами инфекции. Это включает в себя ежедневный мониторинг каждого случая, проверку условий хранения вакцин («холодовой цепи») и расследование контактов каждого заболевшего.

Особое внимание уделяется разъяснительной работе с родителями-«отказниками», так как именно эта категория формирует основную статистику заболеваемости. Постановление уже вступило в законную силу.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь