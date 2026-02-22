Экстренные меры: отказ от вакцинации закрыл двери школ и больниц для непривитых казахстанцев

В Казахстане официально вступили в силу экстренные санитарные меры, направленные на купирование вспышки кори. Соответствующее постановление подписала Главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова. Документ вводит серьезные ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию, и меняет протоколы работы образовательных и медицинских учреждений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Эпидемиологическая ситуация: цифры и факты

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала 2026 года в республике зафиксировано 3343 случая заражения. Ситуация осложняется тем, что основная масса заболевших — это дети (более 84%).

Статистика по группам риска:

77,6% заболевших детей не имели прививок.

Из них 1448 человек — это дети, чьи родители сознательно отказались от вакцинации.

Около 12% заболевших не имеют данных о своем прививочном статусе.

Новые правила госпитализации и посещения школ

Главное новшество касается доступа к медицинским и образовательным услугам. Теперь наличие прививки становится критическим фактором:

Плановая госпитализация: Дети смогут лечь в стационар только при наличии документально подтвержденной прививки против кори, краснухи и паротита (ККП), сделанной как минимум за 21 день до поступления. Исключение составляют только дети с официальным медицинским медотводом.

Образование и детсады: В дошкольных учреждениях вводится строгий лимит — общее количество привитых детей в группе должно быть не менее 90% . Если в школе или саду фиксируется хотя бы один случай кори, всех непривитых детей будут немедленно отстранять от занятий.

«Утренние фильтры»: Педагоги и воспитатели обязаны проводить ежедневный осмотр. Лица с любыми симптомами ОРВИ или подозрением на корь к занятиям и работе не допускаются.

Расширение программы вакцинации

Власти инициировали «наверстывающую иммунизацию», чтобы создать коллективный иммунитет. Вакцинации подлежат:

Младенцы в возрасте от 6 до 11 месяцев. Дети от 2 до 5 лет и подростки от 7 до 18 лет, пропустившие прививки по графику. Медицинские работники в возрасте до 30 лет (если нет данных о вакцинации).

Контроль и ответственность

Департаментам санэпидконтроля поручено установить тотальный надзор за очагами инфекции. Это включает в себя ежедневный мониторинг каждого случая, проверку условий хранения вакцин («холодовой цепи») и расследование контактов каждого заболевшего.

Особое внимание уделяется разъяснительной работе с родителями-«отказниками», так как именно эта категория формирует основную статистику заболеваемости. Постановление уже вступило в законную силу.