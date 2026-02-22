Тенге уперся в потолок — дальше только падение: что ждет доллар и накопления казахстанцев

Национальная валюта Казахстана показала заметное укрепление по отношению к доллару США, однако её потенциал к дальнейшему росту, по мнению экономиста Вячеслава Додонова, практически исчерпан. В интервью LS эксперт отметил, что Нацбанк активно поддерживал тенге, но резкого дальнейшего укрепления ожидать не стоит, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Дедолларизация как ключевой фактор

Важным, но недооцененным событием прошлого года стала дедолларизация международных резервов Нацбанка. В течение 2025 года центральный банк заменял долларовые активы на золото, снижая долю валюты в ЗВР с $22 млрд до $18 млрд к концу года.

"Для покупок золота продавалась валюта в рамках операций, которые Нацбанк называет зеркалированием, объем таких продаж составил $6,6 млрд, и это способствовало укреплению тенге", — пояснил Додонов.

Таким образом, значительные продажи долларов поддержали курс тенге вопреки обычным рыночным закономерностям.

Борьба с инфляцией и влияние импорта

Укрепление нацвалюты также связано с высокой инфляцией. Президент Казахстана неоднократно подчеркивал важность контроля цен, и укрепление тенге играет в этом ключевую роль: дешевеет импорт, снижается индекс потребительских цен.

Кроме того, значительные объемы трансфертов из Нацфонда требовали продажи долларов, что дополнительно поддержало тенге.

Финансовые последствия для экономики и населения

Однако у укрепления тенге есть и негативные последствия. В частности, отрицательная реальная доходность пенсионных активов в 2025 году стала следствием сильного курса тенге: доходность накоплений, управляемых Нацбанком, составила 7,43%, в то время как инфляция достигла 12,3%.

Другие последствия включают сокращение тенгового объема экспортной выручки и снижение налоговых поступлений от экспортных предприятий.

Прогноз: плавное ослабление под контролем

По мнению Додонова, резких колебаний курса ожидать не стоит. Потенциал дальнейшего укрепления почти исчерпан, и в ближайшее время, скорее всего, будет наблюдаться постепенное ослабление тенге.

"Тенге будет слабеть, но плавно и под контролем регулятора, чтобы ослабление не спровоцировало ускорение инфляции", — отметил экономист.

Факторами в пользу доллара остаются фундаментальные показатели внешнего сектора и сокращение трансфертов из Нацфонда по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, поддержка в виде золота в резерве частично компенсирует эти риски.

Итоги: что важно знать казахстанцам

С начала 2026 года тенге значительно укрепился: с 511,37 до 489,77 за $1.

Потенциал дальнейшего роста ограничен.

Ослабление валюты будет постепенным и контролируемым.

Главные драйверы курса — операции Нацбанка, инфляция и трансферты из Нацфонда.

Потребителям и пенсионерам стоит учитывать, что реальная доходность накоплений может оставаться низкой при укреплении тенге.

Эксперт подчеркивает: пока фундаментальные факторы не изменятся, тенге будет испытывать лишь плавные колебания, а резких скачков на валютном рынке ожидать не стоит.