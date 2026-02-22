Конина с «сюрпризом»: ужин для казахстанца превратился в борьбу за жизнь

В Петропавловск 66-летний мужчина оказался на операционном столе после, казалось бы, обычного ужина. Во время еды он случайно проглотил острый осколок кости от конины — традиционного для Казахстана продукта. Последствия оказались настолько серьёзными, что врачам пришлось проводить сложное хирургическое вмешательство под общим наркозом, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: freepik

История, начавшаяся с привычного блюда, едва не завершилась трагедией.

Резкая боль после ужина: что произошло

Поздним вечером пенсионера доставили в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с тревожными симптомами:

сильная тошнота,

выраженная боль за грудиной,

дискомфорт в области шеи,

ощущение «инородного тела» внутри.

Как рассказал сам пациент, во время ужина он случайно проглотил острый фрагмент кости. Сначала мужчина надеялся, что неприятные ощущения пройдут самостоятельно. Однако боль не только не утихала, но и усиливалась.

Медики подчёркивают: решение не ждать и обратиться за помощью стало ключевым фактором, спасшим ему жизнь.

«Как лезвие»: что обнаружили врачи

После первичного обследования был срочно вызван врач-эндоскопист Константин Зырянов. Исследование показало тревожную картину:

острый фрагмент кости буквально впился в слизистую пищевода сразу с двух сторон.

По словам врачей, кость имела крайне опасную форму — острая, тонкая, способная в любой момент повредить стенки органа.

Попытка извлечения под местной анестезией оказалась безуспешной. Тогда пациента экстренно перевели в операционную.

Операция под общим наркозом: работа на грани

Удаление инородного тела проходило под общим наркозом и сопровождалось серьёзными техническими трудностями.

Медики поясняют:

работа эндоскописта в подобных случаях требует ювелирной точности. Малейшая ошибка могла привести к:

разрыву пищевода,

массивному кровотечению,

стремительному ухудшению состояния пациента.

Особую роль сыграли:

опыт врача,

слаженность операционной команды,

своевременность обращения в стационар.

В итоге инородный предмет удалось извлечь без фатальных осложнений.

Чем могла закончиться задержка

Специалисты подчёркивают: промедление в подобных ситуациях нередко приводит к смертельно опасным последствиям.

Если бы пациент отложил визит к врачу, у него могли развиться:

прободение пищевода,

тяжёлая инфекция,

воспаление средостения,

сепсис.

В подобных случаях счёт может идти буквально на часы.

Состояние пациента сейчас

На данный момент житель Петропавловска находится в хирургическом отделении.

Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Он проходит восстановление под наблюдением врачей.

Медики рассчитывают на благоприятный исход при соблюдении всех рекомендаций.

Врачи предупреждают: как избежать подобных ситуаций

После происшествия медики обратились к казахстанцам с напоминанием о простых, но важных правилах:

не спешить во время еды,

тщательно пережёвывать пищу,

быть особенно внимательными при употреблении блюд с костями,

при боли, ощущении застревания или дискомфорте в груди и шее — немедленно обращаться за медицинской помощью.

История из Петропавловска стала наглядным примером того, как обычный ужин может обернуться угрозой жизни — и как своевременное обращение к врачам способно её спасти.