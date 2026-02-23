Нацбанк подключает сотовых операторов к контролю над деньгами казахстанцев

Национальный банк Казахстана делает решительный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями, расширяя инструменты защиты граждан и банковской системы. Новая инициатива предполагает подключение мобильных операторов к работе Единого Антифрод-центра, что кардинально меняет подход к предотвращению мошенничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: sb.by

Новые горизонты Антифрод-центра

Речь идет о проекте поправок к действующему регламенту, который уже опубликован на портале «Открытые НПА». Согласно документу, система защиты будет охватывать не только банковские организации, но и операторов сотовой связи.

Это означает, что мобильные компании смогут:

обмениваться данными о подозрительных звонках и активностях абонентов;

блокировать попытки оформления множественных кредитов на одно лицо;

оперативно информировать регулятора о потенциальных рисках.

Как это работает на практике

В Нацбанке уверены: включение мобильных операторов позволит создать единую базу потенциальных жертв мошенничества. Теперь не только финансовые учреждения, но и телеком-компании будут выступать «сторожами» против хищений и незаконных транзакций.

По сути, это создание единой системы мониторинга:

подозрительные операции фиксируются в реальном времени;

попытки вывода средств или мошеннические звонки быстро блокируются;

пострадавшие могут быть идентифицированы до того, как ущерб будет причинен.

Прогнозируемый эффект для казахстанцев

Ожидается, что новая схема значительно сократит число незаконных транзакций и защитит счета граждан от третьих лиц. Эксперты прогнозируют, что совместная работа банков и операторов позволит:

снизить количество финансовых потерь среди населения;

усилить контроль за кредитными и денежными операциями;

повысить доверие к цифровым и мобильным сервисам.

Обсуждение проекта

Проект постановления открыт для общественного обсуждения и будет доступен для комментариев до 3 марта 2026 года. Желающие смогут внести свои предложения и замечания, прежде чем документ примут в окончательном виде.

Итог

Подключение мобильных операторов к Антифрод-центру — это не просто технологическое новшество. Это попытка создать полноценную систему защиты граждан от мошенников на пересечении финансовых и коммуникационных технологий. Если проект будет реализован, Казахстан станет одним из первых государств региона, где телеком-операторы и банки объединят усилия в борьбе с финансовыми преступлениями.